नवी मुंबईतील लॉटरीशिवाय रेडी-टू-मूव्ह फ्लॅट खरेदी करण्याची सुवर्ण संधी, 2,50,000 रुपये सरकार भरणार, बाकीचे पैसै तुम्ही भरायचे... सर्वात मोठा हाऊसिंग प्रोजेक्ट!

Navi Mumbai CIDCO House Lottery: नवी मुंबईत घर खरेदी करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. पहिल्यांदाच, महाराष्ट्र शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ लिमिटेड (सिडको) ने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) आणि कमी उत्पन्न गटातील (LIG) खरेदीदारांसाठी एक विशेष गृहनिर्माण योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, 4,508 तयार घरे प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर विकली जातील. कोणतीही लॉटरी होणार नाही. खरेदीदारांना त्यांच्या पसंतीचा फ्लॅट निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल.
सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे प्रधानमंत्री आवास योजने (PMAY) अंतर्गत EWS श्रेणीतील खरेदीदारांना 2.50 लाख रुपयांच्या अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. हे फ्लॅट नवी मुंबईतील तळोजा, द्रोणागिरी, घणसोली, खारघर आणि कळंबोली यासारख्या प्रमुख भागात आहेत. थेट महामार्ग, विमानतळ आणि मेट्रो स्टेशनशी जोडलेले आहेत. या योजनेसाठी ऑनलाइन नोंदणी 22 नोव्हेंबर 2025 पासून सुरू झाली आणि 21 डिसेंबरपर्यंत सुरू राहील.
सिडकोच्या या नवीन गृहनिर्माण योजनेत लॉटरी प्रणाली काढून टाकण्यात आली आहे, ज्यामुळे खरेदीदारांना त्यांच्या पसंतीचा फ्लॅट थेट निवडण्याची संधी मिळणार आहे. ही योजना 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' या तत्त्वावर काम करेल, म्हणजेच लवकर अर्ज करणाऱ्यांना फ्लॅट मिळण्याची शक्यता जास्त असेल. एकूण 4508 फ्लॅटपैकी 1,115 फ्लॅट पीएमएवाय अंतर्गत ईडब्ल्यूएस श्रेणीसाठी आहेत, तर उर्वरित 3,363 फ्लॅट एलआयजी श्रेणीतील खरेदीदारांसाठी उपलब्ध आहेत.
या योजनेचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे 2.50 लाख रुपयांचे अनुदान प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत EWS श्रेणीतील खरेदीदारांना मिळणार आहे. या अनुदानामुळे घराच्या मालकीचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना घर घेण्याचे त्यांचे स्वप्न पूर्ण करणे सोपे होईल. सिडकोने हे सुनिश्चित केले आहे की हे फ्लॅट्स अशा ठिकाणी आहेत जिथे उत्तम वाहतूक सुविधा उपलब्ध आहेत.
नवी मुंबईतील ज्या प्रमुख भागात हे फ्लॅट आहेत त्यामध्ये तळोजा, द्रोणागिरी, घणसोली, खारघर आणि कळंबोली यांचा समावेश आहे. ही सर्व गृहसंकुल नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मेट्रो स्टेशन, लोकल ट्रेन आणि प्रमुख महामार्गांशी थेट जोडलेली आहेत. सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे, सर्व 4,508 घरे स्थलांतरित होण्यासाठी तयार आहेत. याचा अर्थ खरेदीदार ताबडतोब ताबा घेऊ शकतात आणि बांधकाम पूर्ण होण्याची वाट पाहण्याची गरज नाही.