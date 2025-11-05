पार्थ पवारांना जमिनीची खैरात

पुण्यातल्या कोरेगाव पार्क परिसरात जमिनीचा भाव कागदावर आहे 300 कोटी रुपये. ही आहे सरकारी किंमत. खरी किंमत त्यापेक्षा कितीतरी अधिक असल्याचं जाणकार सांगतात. ही जमीन खरेदी करण्यासाठी अमेडिया कंपनी सरसावली होती खरी. पण त्याच्यामागे एक मोठी राजकीय व्यक्ती आहे. ही राजकीय व्यक्ती कोण ते तुम्हाला त्या कंपनीच्या नावावरुन समजणार आहे. यासाठी आम्ही अमेडिया कंपनीचे मालक कोण याचा शोध घेतला. अमेडिया कंपनीच्या मालकांचं नाव ऐकून तुम्ही ताडकन उठून उभे राहाल. या कंपनीचे मालक आहेत पार्थ अजित पवार, दिग्विजय अमरसिंह पाटील.
कोरेगाव पार्क भागातील ही जमीन खरेदी करण्यासाठी पार्थ अजित पवार यांची कंपनी हा ग्राहक होता. पार्थ पवार हे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे थोरले सुपूत्र आहेत. पार्थ पवारांनी लोकसभा निवडणूक लढली आहे. बारामतीचं अजित पवारांचं सगळं राजकारण पार्थ पवार पाहतात. पार्थ पवारांच्या या कंपनीत त्यांचा भागीदारही साधासुधा माणूस नव्हता. त्यांचे पार्टनर असलेले दिग्विजय पाटील हे पार्थ पवारांचे मामेभाऊ आहेत. दिग्विजय पाटील यांची एवढीच ओळख नाही. दिग्विजय हे माजी मंत्री राणा जगजितसिंहांचे चुलतभाऊ आहेत.
या जमिनीत एवढ्या मोठ्या असामींचा इंटरेस्ट का आहे हे तुम्हाला आम्ही पुढं सांगणारच आहोत. पार्थ पवारांच्या या अमेडिया कंपनीनं जमीन खरेदीसाठी एक मार्ग निवडला. 300 कोटींची जमीन खरेदी करायची तर त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची स्टँप ड्युटी भरावी लागली असती. स्टँप ड्युटी माफ व्हावी यासाठी आयटी धोरणाचा लाभ घेण्याचं कंपनीनं ठरवलं.
राज्य सरकारच्या धोरणाअंतर्गत माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा उपक्रमामध्ये एकूण स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या कमीत कमी 25% एवढी अतिरिक्त स्थिर भांडवली गुंतवणूक केल्यास सदर गुंतवणुकीला विस्तार किंवा विविध करण प्रकल्प मानले जाईल व सदर घटक हा मुद्रांक शुल्क माफीस पात्र राहील. तसेच ज्या माहिती तंत्रज्ञान उद्यानांना संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडून वैध प्रारंभ प्रमाणपत्र किंवा रे राम मंजुरी मिळाली असल्यास अशा माहिती तंत्रज्ञान उद्यानामध्ये स्थापित होणारे माहिती तंत्रज्ञान घटक हे मुद्रांक शुल्क सूट मिळण्यास पात्र असतील. असं हे धोरण आहे.
दरम्यानच्या काळात 22 एप्रिल 2025 रोजी अमेडिया कंपनीनं आयटी पार्क उभारणार असल्याचा ठराव केला. या ठरावावर पार्थ अजित पवार आणि दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांच्या सह्या स्पष्टपणे पाहाता येतात. अवघ्या 2 दिवसांत म्हणजे 24 एप्रिलला अमेडिया कंपनीची ही फाईलवर राज्याच्या उद्योग संचलनालयानं स्टँप ड्युटी माफी मंजुरीची मोहोर उमटवली. पुढच्या अवघ्या 27 दिवसांत जमी खरेदीचा व्यवहार उरकण्यात आला. यातली सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे अमेडिया कंपनी 22 एप्रिल 2025ला आयटी पार्क उभारणीचा ठराव करते. त्यानंतर अवघ्या 48 तासांत म्हणजे 24 एप्रिल 2025 रोजी कंपनीला उद्योग संचलनालय परवानगी देते. 48 तासांत कंपनी ठराव करते काय आणि उद्योग संचालनालय त्यावर अभ्यास करुन तो मंजूरही करते हे सगळं डोकं चक्रावून टाकणारं आहे.
सरकारच्या उद्योग विभागाच्या धोरणाचा लाभ घेऊन सरकारकडून स्टँप ड्युटीत सवलत मिळवली.
300 कोटींची जमीन खरेदी करताना अवघी 500 रुपयांची स्टँप ड्युटी भरली. हे सगळं वायुवेगानं पार पडलं. अमेडिया कंपनीनं सरकारच्या ताब्यात असलेली जमीन विकतही घेतली आणि स्टँप ड्युटीही भरली नाही. हा सगळा व्यवहार वरवर अगदी कायदेशीर वाटत असला तरी यामध्ये अनेक अनियमितता असल्याचं झी 24 तासच्या इन्व्हेस्टिगेटीव्ह टीमच्या लक्षात आलं. कोरेगाव पार्क भागातील ही जमीन मूळ महार वतनाची आहे. कायदेतज्ज्ञांच्या मते त्या जमिनीबाबत कुणालाही व्यवहार करता येत नाही. कायद्यानुसार महार वतनाची जमीन विक्रीच करण्याची वेळ आल्यास त्या जमिनीच्या किंमतीचा नजराणा सरकारला द्यावा लागतो. त्याचा उल्लेख कुठंही कागदपत्रात नाही. जमिनीचा व्यवहार हा वरवर शीतल तेजवानी यांच्या पॅरामाऊंट इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीसोबत अमेडिया कंपनीनं केल्यासारखं वाटत असलं तरी प्रत्यक्षात खरेदी खत हे गायकवाड आणि 274 मूळ मालक यांच्यासोबत अमेडिया कंपनीनं केलंय.
ज्या पार्थ पवारांची अमेडिया कंपनी 300 कोटींची जमीन खरेदी करते त्या कंपनीचं भांडवल किती आहे याचा शोध घेतल्यावर आम्हाला धक्काच बसला. 300 कोटींची जमीन खरेदी करणा-या कंपनीकडे अवघे 1 लाख रुपये भाग भांडवल आहे. एक लाख रुपये भांडवल असलेल्या कंपनीनं 300 कोटी रुपयांना जमीन खरेदी करणं आणि आयटी पार्क उभारुन डेटा सेंटर उभं करणे हे सगळं थक्क करायला लावणारं आहे, या निमित्तानं झी 24 तासनं काही सवाल उपस्थित केलेत.
सरकारच्या ताब्यातली 40 एकर मोक्याची जमीन देताना सरकारी यंत्रणा वायुवेगानं कशी धावली?
अमेडिया कंपनीला कोणताही पूर्वानुभव नसताना कंपनीला स्टँप ड्युटीत माफी कशी मिळाली?
300 कोटींचा जमीन व्यवहाराचे आर्थिक पुरावे असलेले चेक, एनईएफटी याची कागदपत्रं रजिस्ट्रेशनमध्ये का जोडण्यात आली नाहीत?
तुम्ही म्हणाल कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता असलेले पार्थ पवार हे 300 कोटींचा सरकारी भाव असलेल्या जमिनीच्या मागं का लागतील?. पण खरी मेख तर इथंच आहे. कोरेगाव पार्क परिसर पुण्यातला उच्चभ्रू भाग समजला जातो. कोरेगाव पार्क भागात 40 एकर जमिनीची मालकी ज्याच्याकडं असेल तो कुबेरच म्हणावा लागेल. या जमिनीचं कच्चं पक्कं गणित आम्ही तुम्हाला समजावून सांगतो. कोरेगाव पार्क जवळच्या आणि परिसरातल्या कुठल्याही भागात जा तिथल्या
1 स्क्वेअर फूट जमिनीचा 10 हजार 700 रुपये कमीत कमी भाव आहे. 10700 रुपये × 1054 चौरस फूट = 1 कोटी 12 लाख 77 हजार 800 रुपये 11277800 × 40 गुंठे = 45 कोटी 11 लाख 12 हजार रुपये 45,11,12,000 × 40 एकर = 1 हजार 804 कोटी 44 लाख 80 हजार रुपये 300 कोटी जमिनीची सरकारी किंमत = 1804 कोटी रुपये बाजार भाव आहे. आता साहजिकच आहे 300 कोटीला खरेदी केलेल्या जमिनीला किमान बाजारभाव 1804 कोटी मिळत असेल तर तो फायदा कितीपट झाला त्याची कल्पनाही न केलेली बरी...वरवर सगळं कायदेशीर वाटत असलं तरी जमीन खरेदी करताना मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचं समोर आलंय. अजितदादा पवार यांचा मुलगा पार्थ पवारांच्या कंपनीनं खरेदी केलेली जमीन वादात सापडलीये हे नक्की...