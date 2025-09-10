English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा घोटाळा! मंत्रालयात खळबळ; बोगस नोकरीसाठी थेट मंत्रालयात मुलाखत

मंत्रालय... इथं कुणाही ऐ-यागै-याला सहजासहजी प्रवेश मिळत नाही... अगदी फिल्मी डायलॉग मारायचा तर परिंदा भी पर नही मार सकता असं आपण म्हणू शकतो... पण याच मंत्रालयाच्या पाचव्या मजल्यावर बेरोजगार तरुणांच्या चक्क बोगस मुलाखती आयोजित केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आलाय. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 10, 2025, 08:23 PM IST
महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा घोटाळा! मंत्रालयात खळबळ; बोगस नोकरीसाठी थेट मंत्रालयात मुलाखत

Mumbai Crime News : मंत्रालयात मुलाखती घेऊन नोकरीच्या नावाखाली शेकडो तरुणांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आलाय. मंत्रालयात मुलाखत, सरकारी हॉस्पिटलमध्ये वैद्यकीय चाचणी करुन अनेक तरुणांचा विश्वास संपादन करुन लुटणा-या एका टोळीचा नागपूर पोलिसांनी पर्दाफाश केलाय. पोलिसांनी या प्रकरणी मुख्य आरोपीला अटक केली असून त्याच्या टोळीतील काही सदस्य फरार झालेत.

बेरोजगार असलेल्या तरुणांना गाठून नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवत फसवणूक करण्यात आल्याचे अनेक प्रकार समोर आले आहेत. असाच प्रकार नागपूरमध्ये समोर आला असून नोकरी देण्याचे सांगून थेट मंत्रालयात मुलाखती घेत अनेकांना गंडा घालण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. मात्र यातून 9 लाख 55 हजार रुपये घेऊन फसवणूक केल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करत एकाला अटक करण्यात आली. त्यानंतर लॉरेन्सला अटक करण्यात आली असून शिल्पा उदापुरे, वसंतकुमार उदापूरे, विजय पाटणकर, नितीन साठे, सचिन डोळस , आणि बाबर नावाचा शिपाई हे सहा आरोपी अद्याप फरार आहेत. तर मंत्रालयातील काही कर्मचाऱ्याचे याच्याशी धागेदोरे आहे का? या बाजूने पोलिसाचा तपास सुरू आहे. 

नागपुरातल्या राहुल तायडे आणि अमित वानखेडे या दोन तरुणांची मंत्रालयात नोकरीला लावून देतो असं सांगून लाखो रुपयांना फसवणूक करण्यात आली. यासाठी 2019मध्ये मंत्रालयाच्या पाचव्या मजल्यावर मुलाखतीही घेण्यात आल्या. ही मुलाखत एका सचिव दर्जाच्या अधिका-यांनं घेतल्याचा बनाव करण्यात आला. महसूल आणि वनविभागात क्लर्क म्हणून नोकरीचं आमिष दाखवण्यात आलं. अमित आणि राहुल या दोघांशिवाय इतरांनाही असंच सांगण्यात आलं होतं. दोन आठवड्यातच नोकरी लावून देतो असं सांगून मुंबईतल्या सरकारी रुग्णालयात वैद्यकीय चाचणीही करवून घेण्यात आली. एवढं सगळं होतंय म्हटल्यावर पीडितांनी लाखो रुपये भामट्यांच्या हवाली केले. या प्रकरणी नागपूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून लॉरेन्स हेन्री नावाच्या एका ठकाला मुंबईतून अटक करण्यात आलीये. तर तीन आरोपी फरार झालेत. फसवणूक करणा-या टोळीची मंत्रालयात मुलाखती घेण्याची हिंमत कुणामुळं झाली याचा तपास करण्याची गरज निर्माण झालीये.

FAQ

1. मुंबईतील नोकरी फसवणूक प्रकरण काय आहे?
मुंबईतील मंत्रालयात खोट्या मुलाखती आणि सरकारी रुग्णालयात वैद्यकीय चाचण्या घेऊन बेरोजगार तरुणांची फसवणूक करणाऱ्या टोळीचा नागपूर पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. या टोळीने अनेक तरुणांना नोकरीचे आमिष दाखवून लाखो रुपये लुटले.

2. या फसवणुकीत कोणत्या पद्धती वापरण्यात आल्या?
टोळीने बेरोजगार तरुणांना मंत्रालयात क्लर्कच्या नोकरीचे आमिष दाखवले. त्यासाठी मंत्रालयाच्या पाचव्या मजल्यावर खोट्या मुलाखती घेतल्या आणि मुंबईतील सरकारी रुग्णालयात वैद्यकीय चाचण्या करवून घेतल्या, ज्यामुळे पीडितांचा विश्वास संपादन केला गेला.

3. किती रक्कम फसवणुकीत लुटण्यात आली?
या प्रकरणात ९ लाख ५५ हजार रुपये फसवणूक करून लुटण्यात आले.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
The biggest scam in MaharashtraInterview directly in ministry for bogus jobMumbai crime newsबोगस नोकरीमंत्रालय

