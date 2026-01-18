महाराष्ट्रातील निकालाची बिहारमध्ये चर्चा! बिहारी उमेदवाराने मनसेच्या उमेदवाराचा पराभव केला

Maharashtra Municipal Corporation Election 2026 Result : महापालिका निवडणुकीत मनसेला मोठा धक्का बसला आहे. एका बिहारी उमेदवाराने मनसेच्या उमेदवाराचा पराभव केला आहे. या धक्कादाक निकालाची संपूर्ण महाराष्ट्राच चांगलीच चर्चा रंगली आहे. महाराष्ट्रातील मुंबई आणि आसपासच्या महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत स्थलांतरित मैथिल समुदायाच्या जवळपास एक डझन उमेदवारांनी निवडणूक लढवली. तीव्र स्पर्धा आणि राजकीय गोंधळाच्या दरम्यान, या स्थलांतरित मैथिल उमेदवारांपैकी तीन उमेदवार विजयी झाले, ज्यात मिथिला वंशाची एक मुलगी आणि दोन मुले आहेत. या निवडणूक निकालाने आर्थिक राजधानी मुंबई आणि आसपासच्या राजकारणात मैथिल समुदायाचा वाढता सहभाग आणि प्रभाव पुन्हा एकदा अधोरेखित केला आहे.
बिहारमधील गोड्डा जिल्ह्यातील रहिवासी आणि कांदिवली विधानसभा मतदारसंघातील प्रभाग क्रमांक 23 मधून भाजपच्या तिकिटावर तिसऱ्यांदा निवडणूक लढवणारे शिवकुमार झा यांनी विजयाची हॅटट्रिक साकारली. त्यांनी मनसेच्या किरण जाधव यांचा 3,000 हून अधिक मतांनी पराभव केला. दरम्यान, गया जिल्ह्यातील रहिवासी आणि भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवणारे नवीन सिंह यांनी मीरा भाईंदरमधील प्रभाग क्रमांक 16 मधून त्यांचे जवळचे प्रतिस्पर्धी राजू भोईर यांचा पराभव केला. अनेक पक्षांनी मैथिल बिहारींना तिकिटे दिली होती.
विजयी उमेदवारांव्यतिरिक्त, या वेळी महानगरपालिका निवडणुकीत ज्यांनी आपले राजकीय भाग्य पणाला लावले होते त्यात मीरा भाईंदरच्या प्रभाग क्रमांक 12 मधून शंकर झा, तिलक चौधरी (आप), प्रभाग 23 मधून मुरारी झा (राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार), दीपक भोला झा (अपक्ष), तर मीरा रोड येथील अनिता राय आणि विनीता झा यांचा समावेश आहे. शिल्पा मिश्रा यांनी नवी मुंबईमधून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मुंबई आणि आसपास 7 लाखांहून अधिक स्थलांतरित मैथिल समाजाचे लोक राहतात.