Marathi News
ठाण्यात यूती नको, भाजप नेत्यांची थेट भूमिका, ठाण्यात भाजप विरुद्ध शिवसेना वाद पेटला

मुंबई आणि ठाण्यासह अती महत्त्वाच्या पालिकांमध्ये भाजप-शिवसेनेच्या युतीची घोषणा करण्यात आली आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 19, 2025, 08:35 PM IST
Thane Municipal Corporation : ठाण्यात महायुतीत मोठा खोडा निर्माण झाला आहे. ठाण्यात शिवसेनेसोबत युती करण्यास भाजपच्या पदाधिका-यांनी विरोध केला आहे. मुंबई आणि ठाण्यासह अती महत्त्वाच्या पालिकांमध्ये भाजप-शिवसेनेच्या युतीची घोषणा करण्यात आली आहे.

मात्र, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बालेकिल्ला ठाण्यात भाजप पदाधिकाऱ्यांचा युतीविरोधात सूर दिसतो आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मतदारसंघात कोपरीमधील भाजपच्या मंडळ अध्यक्ष्यांनी युतीविरोधात पहिली ठिणगी टाकली. 

पालक म्हणून आमच्याकडे भूमिका मांडली, वरिष्ठांकडे म्हणणं मांडणार

त्यानंतर कळव्यातील भाजप पदाधिकाऱ्यांनीही युती झाल्यास 50 टक्के जागांची मागणी केली आहे. अन्यथा स्वतंत्र निवडणूक लढवण्याची तयारी असल्याचा दावा भाजप पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. दरम्यान, पदाधिकाऱ्यांचं म्हणणं आम्ही ऐकून घेतलं आहे. त्यांची बाजू वरिष्ठांकडे मांडणार असल्याचं भाजप नेत्यांनी सांगितलं आहे.

 ठाण्यातील प्रभाग क्रमांक 19 मधील भाजपचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी गेल्या 8 वर्षांत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या नगरसेवक, पदाधिकारी यांनी भाजप कार्यकर्त्यांना केलेली मारहाण, दाखल केलेले गुन्हे, युती धर्मात टाकला गेलेला मिठाचा खडा असे अनेक पाढे बैठकीत वाचून दाखवत युतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

निवडणुकीत महायुती व्हावी याचा निर्णय तिन्ही पक्षांच्या वरिष्ठांनी घेतला आहे. त्यामुळे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी पक्षात कधी आले याचाही विचार होणं गरजेचं आहे असा टोला खासदार नरेश म्हस्के यांनी लगावला आहे. एकीकडे भाजप-शिवसेनेमध्ये वाद सुरू असतानाच शिवसेनेमधील अंतर्गत वादही समोर आला आहे. त्यामुळे पक्षांतर्गत तिढा सोडवून ठाण्यात भाजपसोबत जुळवून घेण्याचं आव्हान आता शिवसेनेसमोर उभं राहिलं आहे हे निश्चित.

 ठाण्यात महायुतीत नेमका वाद काय आहे?

ठाण्यात भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यात युतीची घोषणा झाली असली, तरी स्थानिक पातळीवर भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी या युतीला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे महायुतीत मोठा खोडा निर्माण झाला आहे.

 युतीविरोधाची सुरुवात कुठून झाली?

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मतदारसंघातील कोपरी भागातील भाजप मंडळ अध्यक्षांनी सर्वप्रथम युतीविरोधात सूर आळवला. त्यानंतर हा विरोध कळवा आणि इतर भागांतही वाढताना दिसतो आहे.

भाजप पदाधिकारी नेमकी काय मागणी करत आहेत?

कळव्यातील भाजप पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली असून, युती झालीच तर किमान 50 टक्के जागा भाजपला द्याव्यात, अन्यथा स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याची तयारी असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

