ठाण्यात यूती नको, भाजप नेत्यांची थेट भूमिका, ठाण्यात भाजप विरुद्ध शिवसेना वाद पेटला

Thane Municipal Corporation : ठाण्यात महायुतीत मोठा खोडा निर्माण झाला आहे. ठाण्यात शिवसेनेसोबत युती करण्यास भाजपच्या पदाधिका-यांनी विरोध केला आहे. मुंबई आणि ठाण्यासह अती महत्त्वाच्या पालिकांमध्ये भाजप-शिवसेनेच्या युतीची घोषणा करण्यात आली आहे.
मात्र, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बालेकिल्ला ठाण्यात भाजप पदाधिकाऱ्यांचा युतीविरोधात सूर दिसतो आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मतदारसंघात कोपरीमधील भाजपच्या मंडळ अध्यक्ष्यांनी युतीविरोधात पहिली ठिणगी टाकली.
त्यानंतर कळव्यातील भाजप पदाधिकाऱ्यांनीही युती झाल्यास 50 टक्के जागांची मागणी केली आहे. अन्यथा स्वतंत्र निवडणूक लढवण्याची तयारी असल्याचा दावा भाजप पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. दरम्यान, पदाधिकाऱ्यांचं म्हणणं आम्ही ऐकून घेतलं आहे. त्यांची बाजू वरिष्ठांकडे मांडणार असल्याचं भाजप नेत्यांनी सांगितलं आहे.
ठाण्यातील प्रभाग क्रमांक 19 मधील भाजपचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी गेल्या 8 वर्षांत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या नगरसेवक, पदाधिकारी यांनी भाजप कार्यकर्त्यांना केलेली मारहाण, दाखल केलेले गुन्हे, युती धर्मात टाकला गेलेला मिठाचा खडा असे अनेक पाढे बैठकीत वाचून दाखवत युतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
निवडणुकीत महायुती व्हावी याचा निर्णय तिन्ही पक्षांच्या वरिष्ठांनी घेतला आहे. त्यामुळे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी पक्षात कधी आले याचाही विचार होणं गरजेचं आहे असा टोला खासदार नरेश म्हस्के यांनी लगावला आहे. एकीकडे भाजप-शिवसेनेमध्ये वाद सुरू असतानाच शिवसेनेमधील अंतर्गत वादही समोर आला आहे. त्यामुळे पक्षांतर्गत तिढा सोडवून ठाण्यात भाजपसोबत जुळवून घेण्याचं आव्हान आता शिवसेनेसमोर उभं राहिलं आहे हे निश्चित.
