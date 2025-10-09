पुण्याचा BOSS ! काळ्या स्कॉर्पियो घेऊन फिरणाऱ्या निलेश घायवळचा ताफा मंत्री आणि उद्योगपतींना टक्कर देणारा

Pune Nilesh Gaiwal Case : गुंड निलेश घायवळच्या ताफ्यात काळ्या स्कॉर्पियो कार असल्याचे व्हिडिओ समोर आलेत. खंडणी वसुलीसाठी फिरणारा निलेश कारचा ताफा सोबत घेऊन बडेजाव मिरवायचा. घायवळच्या सर्व कारचे नंबरही फॅन्सी होते. त्याच्या कारचा नंबर 8055 असला तरी तो बॉस असा दिसत होता. पोलिसांनी त्याच्या ताफ्यातील कार शोधण्याचा प्रयत्न केला पण पोलिसांच्या हाती आता फक्त एकच कार लागलीय.
निलेश घायवळ सामान्यांमध्ये दहशत निर्माण करण्यासाठी महागड्या कार्सचा भलामोठा ताफा घेऊन पुण्यात मिरवायचा. निलेश घायवळनं गेल्या काही वर्षांपासून खंडणी वसुलीचा आवाका वाढवला होता. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या पवनचक्की कंपन्यांकडून खंडणी वसुलीचे तो काम करायला लागल्याची चर्चा सुरु झाली होती. पवनचक्की कंपन्यांवर आणि सामान्य माणसांवर प्रभाव टाकण्यासाठी तो असा ताफा घेऊन फिरत होता.
धाराशिवपासून मंत्रालयापर्यंत त्याची उठबस वाढली होती. पुण्याचे आपणच बॉस हे लोकांच्या मनात ठसवण्यासाठी त्याच्या सगळ्या कारचा नंबरही एकच होता. त्याच्या कारचा नंबर 8055 असा होता. पण या आकड्यांना शब्दांत वळण दिल्यास त्याचा अर्थ BOSS असा होतो. निलेश घायवळला पुण्याचे आपणच बॉस आहोत हे ठसवण्याचा प्रयत्न होता. बड्या राजकीय नेत्यांसोबत उठबस असणे. कुणालाही न जुमानणे हा तर त्याचा खाक्या होता. जेव्हा निलेश घायवळचे दिवस भरले तेव्हा पोलिसांनी त्याच्या कार जप्त करण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्यक्षात त्याच्या घरी एकच कार आढळली. तर दोन स्कुटीही आढळल्या. या सगळ्या वाहनांवर बॉस अशीच नंबरप्लेट वजा नेमप्लेट होती. त्यातलीही एक नंबरप्लेट बनावट असल्याचं स्पष्ट झालंय. पोलिसांनी ही वाहनं आता कोथरुड पोलीस ठाण्यात आणून ठेवली. उरलेल्या वाहनांना पत्ता अजूनही लागलेला नाही. पोलीस आता त्याची पाळंमुळं खोदून काढण्याच्या प्रयत्नात आहेत. पण पासपोर्ट प्रकरण असो की शस्त्र परवाना प्रकरण या सगळ्यात राजकीय नेतेच अडचणीत येणार आहेत. त्यातही सत्ताधारी नेत्यांचीच निलेशपेक्षा जास्त अडचण होणार आहे. त्यामुळं निलेश घायवळ प्रकरण थंड तर पडणार नाही ना असा संशय घ्यायला जागा निर्माण झालीय.