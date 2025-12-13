पुण्यात सुरु होणार जगातील सर्वात मोठ्या बँकेची शाखा; आरबीआयकडून मिळाली मंजुरी

JPMorgan Chase & Co : जगातील सर्वात मोठ्या बँकेची पुण्यात शाखा सुरु होणार आहे. जगातील सर्वात मोठ्या वॉल स्ट्रीट बँकांपैकी एक असलेल्या जेपी मॉर्गन चेस अँड कंपनीने जवळजवळ एक दशक अर्थता 10 वर्षानंतर भारतात नवीन प्रोजेक्ट सुरु केला आहे. जेपी मॉर्गन चेस अँड कंपनी जवळजवळ एका दशकात भारतात त्यांची चौथी शाखा उघडत आहे. बँकेला रिझर्व्ह बँकेकडून तत्वतः मान्यता मिळाली आहे.
जेपी मॉर्गनच्या वेगाने वाढणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेत बळकटी देण्यासाठी बँकेत भारतात शाखा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या अमेरिकन बँकेला पुण्यात चौथी शाखा स्थापन करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून मान्यता मिळाली आहे. ही नवीन शाखा प्रामुख्याने कॉर्पोरेट ग्राहकांना सेवा देईल आणि ट्रान्झॅक्शन बँकिंगपासून ते मुदत कर्ज देण्यापर्यंत विविध प्रकारच्या वित्तीय सेवा प्रदान करेल. जेपी मॉर्गनच्या प्रवक्त्याने पुष्टी केली की फर्मला नियामकाकडून तत्वतः मान्यता मिळाली आहे. तथापि, आरबीआयने अधिक तपशील दिलेला नाही.
परदेशी बँका आता भारतात त्यांचे कामकाज वाढवण्याकडे अधिकाधिक आकर्षित होत आहेत. हे देशाची वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, कॉर्पोरेट कर्जाची वाढती गरज आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील क्रियाकलाप यामुळे आहे. या सर्व घटकांमुळे भारत बँकांसाठी एक आकर्षक बाजारपेठ बनतो. जेपी मॉर्गनला 2016 मध्ये भारतात शाखा उघडण्यासाठी अंतिम मंजुरी मिळाली होती. त्यावेळी बँकेला तीन ठिकाणी शाखा उघडण्याची परवानगी देण्यात आली होती. आता, जवळजवळ एक दशकानंतर, बँक पुन्हा एकदा भारतात आपली उपस्थिती वाढवण्याची तयारी करत आहे.
जेपी मॉर्गनने भारतात आपल्या बँकिंग कामकाजाचा विस्तार केला आहे. ते आता मध्यम आकाराच्या कंपन्यांना बँकिंग सेवा प्रदान करते. याव्यतिरिक्त, फर्मने भारतात एक नवीन कार्यालय/कॅम्पस उघडला आहे. न्यू यॉर्कमध्ये स्थित, कंपनीचे भारतातील कामकाज बँकिंगच्या पलीकडे विस्तारते, परंतु मालमत्ता व्यवस्थापन आणि गुंतवणूक बँकिंगसह विविध वित्तीय सेवा देखील प्रदान करते.