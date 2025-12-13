English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुण्यात सुरु होणार जगातील सर्वात मोठ्या बँकेची शाखा; आरबीआयकडून मिळाली मंजुरी

जेपी मॉर्गन चेस अँड कंपनी जवळजवळ एका दशकात भारतात त्यांची चौथी शाखा उघडत आहे. बँकेला रिझर्व्ह बँकेकडून तत्वतः मान्यता मिळाली आहे. पुण्यात ही नवीन शाखा उघडली जाणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 13, 2025, 10:14 PM IST
पुण्यात सुरु होणार जगातील सर्वात मोठ्या बँकेची शाखा; आरबीआयकडून मिळाली मंजुरी

JPMorgan Chase & Co : जगातील सर्वात मोठ्या बँकेची पुण्यात शाखा सुरु होणार आहे.  जगातील सर्वात मोठ्या वॉल स्ट्रीट बँकांपैकी एक असलेल्या जेपी मॉर्गन चेस अँड कंपनीने जवळजवळ एक दशक अर्थता 10 वर्षानंतर भारतात नवीन प्रोजेक्ट सुरु केला आहे. जेपी मॉर्गन चेस अँड कंपनी जवळजवळ एका दशकात भारतात त्यांची चौथी शाखा उघडत आहे. बँकेला रिझर्व्ह बँकेकडून तत्वतः मान्यता मिळाली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

जेपी मॉर्गनच्या वेगाने वाढणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेत बळकटी देण्यासाठी बँकेत भारतात शाखा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या अमेरिकन बँकेला पुण्यात चौथी शाखा स्थापन करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून मान्यता मिळाली आहे. ही नवीन शाखा प्रामुख्याने कॉर्पोरेट ग्राहकांना सेवा देईल आणि ट्रान्झॅक्शन बँकिंगपासून ते मुदत कर्ज देण्यापर्यंत विविध प्रकारच्या वित्तीय सेवा प्रदान करेल. जेपी मॉर्गनच्या प्रवक्त्याने पुष्टी केली की फर्मला नियामकाकडून तत्वतः मान्यता मिळाली आहे. तथापि, आरबीआयने अधिक तपशील दिलेला नाही.

परदेशी बँका आता भारतात त्यांचे कामकाज वाढवण्याकडे अधिकाधिक आकर्षित होत आहेत. हे देशाची वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, कॉर्पोरेट कर्जाची वाढती गरज आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील क्रियाकलाप यामुळे आहे. या सर्व घटकांमुळे भारत बँकांसाठी एक आकर्षक बाजारपेठ बनतो. जेपी मॉर्गनला 2016 मध्ये भारतात शाखा उघडण्यासाठी अंतिम मंजुरी मिळाली होती. त्यावेळी बँकेला तीन ठिकाणी शाखा उघडण्याची परवानगी देण्यात आली होती. आता, जवळजवळ एक दशकानंतर, बँक पुन्हा एकदा भारतात आपली उपस्थिती वाढवण्याची तयारी करत आहे. 

जेपी मॉर्गनने भारतात आपल्या बँकिंग कामकाजाचा विस्तार केला आहे. ते आता मध्यम आकाराच्या कंपन्यांना बँकिंग सेवा प्रदान करते. याव्यतिरिक्त, फर्मने भारतात एक नवीन कार्यालय/कॅम्पस उघडला आहे. न्यू यॉर्कमध्ये स्थित, कंपनीचे भारतातील कामकाज बँकिंगच्या पलीकडे विस्तारते, परंतु मालमत्ता व्यवस्थापन आणि गुंतवणूक बँकिंगसह विविध वित्तीय सेवा देखील प्रदान करते.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
JPMorgan Chase & Co received approval from RBIJPMorgan Chase & Co branch in puneThe branch of the world's largest bank will open in Puneजेपी मॉर्गन चेस अँड कंपनीजेपी मॉर्गन चेस अँड कंपनी बँक

इतर बातम्या

पुण्याच्या हिंजवडी IT पार्कची सर्वात मोठ्या समस्येतून सुटका...

महाराष्ट्र बातम्या