पुण्यातील TCS कंपनीने 2500 IT कर्मचाऱ्यांना काढून टाकताना महाराष्ट्र सरकारची परवानगी घेतली होती का? डायरेक्ट केंद्र सरकारकडे तक्रार

TCS कंपनीच्या पुणे ऑफिसमधील 2500 कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळी कामावरुन काढण्यात आले. हे प्रकरण आता डायरेक्ट केंद्र सरकारकडे गेले आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 24, 2025, 09:45 PM IST
पुण्यातील TCS कंपनीने 2500 IT कर्मचाऱ्यांना काढून टाकताना महाराष्ट्र सरकारची परवानगी घेतली होती का? डायरेक्ट केंद्र सरकारकडे तक्रार

TCS Layoffs: अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणाचा फटका जगभरातील लाखो IT कर्माचाऱ्यांना बसला आहे.  आयटी कर्मचाऱ्यांची संघटना असलेल्या नॅसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉई सिनेट (एनआयटीईएस) ने देशातील सर्वात मोठी आयटी कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) वर गंभीर आरोप केले आहेत. एनआयटीईएसचा दावा आहे की टीसीएसने त्यांच्या पुणे कार्यालयातील सुमारे 2,500 कर्मचाऱ्यांना जबरदस्तीने किंवा अचानक कामावरून काढून टाकले आहे.  एनआयटीईएसचे अध्यक्ष हरप्रीत सिंग सलुजा यांनी कर्मचाऱ्यांना काढून टाकणे बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे.

कंपनीने महाराष्ट्र सरकारची परवानगी घेतली होती का?'

हरप्रीत सिंग यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कायदेशीरदृष्ट्या, कर्मचाऱ्यांना कपात करणे ही तात्पुरती उपाययोजना आहे, परंतु जेव्हा कर्मचाऱ्यांना कायमचे काढून टाकले जाते तेव्हा त्याला कपात म्हणतात. कपात करण्यासाठी कंपनीला सरकारी परवानगी घ्यावी लागते आणि योग्य कारण द्यावे लागते. कंपनीने महाराष्ट्र सरकारकडून अशी परवानगी घेतली आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला. 

युनियनचे म्हणणे आहे की टीसीएस याला "पुनर्रचना" म्हणत आहे, परंतु प्रत्यक्षात ते क्रोनी कॅपिटलायझेशन आहे. कपंनी अनुभवी, मध्यम-स्तरीय कर्मचाऱ्यांच्या जागी स्वस्त, नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती करत आहेत. प्रत्यक्षात मात्र, कंपनीची खर्च कमी करण्याची युक्ती आहे, ज्याचा फटका कामगारांना सहन करावा लागत आहे. हरप्रीत सिंग सलुजा यांनी अमेरिकेत उपस्थित झालेल्या अशाच चिंतेकडे लक्ष वेधले, जिथे सिनेटरनी प्रश्न उपस्थित केला की टीसीएस एच-1 बी व्हिसासाठी सर्वात मोठ्या अर्जदारांपैकी एक असताना कर्मचाऱ्यांना का काढून टाकत आहे.

लोकसभेचे खासदार आणि कामगार, वस्त्रोद्योग आणि कौशल्य विकास स्थायी समितीचे सदस्य राजा राम सिंह यांनी अश्विनी वैष्णव यांना पत्र लिहून या प्रकरणात त्वरित हस्तक्षेप करण्याची आणि कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची मागणी केली आहे. ते म्हणतात की औद्योगिक वाद कायद्याचे पालन केले जात नाही.  टीसीएसने हे आरोप फेटाळून लावले. टीसीएसच्या मते, "संस्थेतील कौशल्यांचे पुनर्गठन करण्याच्या अलिकडच्या उपक्रमाचा परिणाम केवळ मर्यादित संख्येतील कर्मचाऱ्यांवर झाला आहे.

FAQ

1 ही घटना काय आहे आणि कोणत्या कंपनीशी संबंधित आहे?
अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणामुळे जगभरातील आयटी कर्मचाऱ्यांना फटका बसला असून, भारतातील सर्वात मोठी आयटी कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) वर गंभीर आरोप झाले आहेत. नॅसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉई सिनेट (एनआयटीईएस) या आयटी कर्मचारी संघटनेने दावा केला आहे की टीसीएसने पुणे कार्यालयातील सुमारे २,५०० कर्मचाऱ्यांना जबरदस्तीने किंवा अचानक काढून टाकले आहे.

2 एनआयटीईएसने कोणते आरोप केले आहेत?
 एनआयटीईएसचे अध्यक्ष हरप्रीत सिंग सलुजा यांनी कर्मचाऱ्यांना काढून टाकणे बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणतात की ही "पुनर्रचना" नसून, क्रोनी कॅपिटलायझेशन आहे. कंपनी अनुभवी, मध्यम-स्तरीय कर्मचाऱ्यांच्या जागी स्वस्त, नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती करत असून, हे खर्च कमी करण्याची युक्ती आहे, ज्याचा फटका कामगारांना बसत आहे.

3. कायदेशीरदृष्ट्या कंपनीला परवानगी घ्यावी लागते का?
होय, कायदेशीरदृष्ट्या कर्मचाऱ्यांना कायमचे काढून टाकणे (कपात) करण्यासाठी कंपनीला सरकारी परवानगी घ्यावी लागते आणि योग्य कारण द्यावे लागते. हरप्रीत सिंग यांनी विचारले आहे की टीसीएसने महाराष्ट्र सरकारकडून अशी परवानगी घेतली आहे का? तात्पुरती उपाययोजना कपात नसते, पण कायमस्वरूपी कारवाईसाठी नियमांचे पालन आवश्यक आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

