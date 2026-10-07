घराबाहेर पडताना काळजी घ्या! तापमानात होणार मोठी वाढ, 'या' तारखेपर्यंत उन्हाचा ताप कायम

एकीकडे परतीच्या पावसाला सुरुवात झाली आहे तर एकीकडे उन्हाचा तापही वाढत आहे. ऑक्टोबर हीटने संपूर्ण राज्यातील नागरिक हैराण आहेत. आज राज्यात उन्हाचा पारा चढा राहणार असल्याचे हवामान विभागाने सांगितले आहे. तर, पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भात विजांसह पावसाची शक्यता आहे. हवामान विभागाने दोन जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे.
महाराष्ट्रातील जवळपास सगळ्याच भागातून मान्सूनने माघार घेतली आहे. मान्सूनच्या परतीची वाटचाल मंगळवारी कायम होती. पश्चिम बंगालच्या हिमालयाकडील भागापासून विदर्भ, मराठवाडा ते मध्य महाराष्ट्रापर्यंत कमी दाबाचा पट्टा आहे. मध्य महाराष्ट्रापासून मन्नारच्या आखातापर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा सक्रीय आहे.
राज्यात उन्हाचा चटका वाढताना दिसत आहे. अनेक ठिकाणी तापमानाचा पारा सातत्याने 35 अंशांच्या वर आहे. नागपुरात ऑक्टोबरच्या उन्हाचे चटके जाणवू लागले आहेत, मंगळवारी कमाल तापमान सरासरीपेक्षा तीन अंशांनी अधिक 36.2 अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. सकाळपासूनच सूर्याच्या तीव्र किरणांमुळे नागरिक हैराण होत आहेत. वातावरणातील आर्द्रतेचे प्रमाण 63 टक्क्यावर पोहोचल्याने उकाड्याची तीव्रता अधिक जाणवत आहे.
सध्या नागपूरसह विदर्भात आकाश निरभ्र राहण्याची शक्यता आहे. दिवसाचे तापमान सरासरीपेक्षा तीन ते चार अंशांनी अधिक राहण्याच्या अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. गडचिरोलीत विजांसह वादळी पावसाचा अंदाज असल्याने सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यात विजांसह पावसाची शक्यता आहे.
राज्याच्या अंतर्गत भागात 8 ते 11 ऑक्टोबर या कालावधीत कमाल तापमान 37 ते 39 अंशांच्या दरम्यान राहील अशीही शक्यता आहे. राज्यात शनिवारपासून मोसमी पावसाचा परतीचा प्रवास सुरू झाला असून पुढील दोन ते तीन दिवसांत संपूर्ण राज्यातून मोसमी पाऊस
मागील काही दिवसांपासून मुंबईच्या कमाल तापमानात काहीशी वाढ झाली असून यामुळे विशेषतः दुपारच्या वेळी मुंबईकरांना तीव्र उन्हाच्या चटक्यांचा सामना करावा लागत आहे. सकाळचे साडेअकरा वाजले असतानाच मुंबईच्या अनेक भागांतील तापमानाने 36 अंश सेल्सिअसचा टप्पा ओलांडला आहे. दुपारच्या वेळेत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.