मुंबईतील भाजपचा दमदार उमेदवार मोठ्या अडचणीत; प्रभाग क्रमांक 87 चा वाद उच्च न्यायालयात

BMC Election 2026 : प्रचाराआधीच मुंबई महापालिका निवडणुकीत वाद विवाद वाढले आहेत. मुंबईतील भाजपचा दमदार उमेदवार मोठ्या अडचणीत आला आहे. मुंबईतील प्रभाग क्रमांक 87 चा वाद आता उच्च न्यायालयात पोहचला आहे. भाजप उमेदवाराविरोधात अपक्ष उमेदवाराने याचिका दाखल केली आहे.
भाजप उमेदवार कृष्णा पारकर यांचा उमेदवारी अर्ज बाद करावा यासाठी अपक्ष उमेदवार महेंद्र पवार यांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. पारकर यांनी नामनिर्देशन अर्जामधील महानगर पालिका अधिनियम 1988 आणि 1949 कलमानुसार बेकायदेशीर तळमजला + 2 मजले बांधकाम केल्याचा आरोप पवार यांनी केला होता.
पवार यांनी आरोप करताना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत तसेच अनधिकृत बांधकामाचे फोटो 251 ची नोटीस निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना दिली होती. रात्री पावणे अकरा वाजता निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी पवार यांची मागणी फेटाळली निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मागणी फेटाळल्यानंतर पवार यांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. मुंबई महानगरपालिकेचा वॉर्ड/प्रभाग क्रमांक 87 अर्थात विले पार्ले सोसायटी नव्या प्रभागरचनेनुसार वॉर्ड 87 मध्ये साठे कॉलेज परिसर, विले पार्लेसोसायटी व पार्ले मंदिर परिसर या प्रमुख ठिकाणांचा समावेश आहे.