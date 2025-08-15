English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 15, 2025, 07:48 PM IST
नाशिकच्या पालकमंत्रीपदाचा तिढा लवकरच सुटणार? गिरीश महाजनांच्या हस्ते ध्वजारोहण, भुजबळ काय म्हणाले?

Nashik And Raigad News:  महायुतीत नाशिक आणि रायगडच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाहीये. नाशिकमध्ये ध्वजारोहण करण्याचा मान गिरीश महाजन यांना मिळाला आहे. त्यामुळे नाशिकचं पालकमंत्रिपद त्यांनाच मिळणार असल्याची चर्चा आहे. दरम्यान याबाबत त्यांनी एक सूचक विधान देखील केलं आहे. दरम्यान गिरीश महाजन यांच्या याच विधानावरून छगन भुजबळ यांनी त्यांना खोचक टोला लगावला आहे. पाहुयात सविस्तर

गिरीश महाजनांना भुजबळांचा खोचक टोला

नाशिकमध्ये गिरीश महाजन यांनी ध्वजारोहण केलं आहे. त्यामुळे तेच नाशिकचे पालकमंत्री होणार असल्याची चर्चा आहे. तसंच गिरीश महाजन यांनी पालकमंत्रिपदासंदर्भात केलेल्या एका सूचक वक्तव्यानं देखील चर्चांना उधाण आलं आहे. दरम्यान गिरीश महाजनांच्या याच वक्तव्यावरून छनग भुजबळ यांनी महाजनांवर निशाणा साधला आहे. हळूहळू पुढे जा. मात्र, जळगाव आणि मतदारसंघाला विसरू नका असा सल्ला देत छगन भुजबळ यांनी गिरीश महाजन यांना खोचक टोला लगावला आहे.

तर ध्वजारोहणावरून सुरू झालेलं महायुतीमधील नाराजीनाट्य अद्यापही सुरूच असल्याची चर्चा आहे. ध्वजारोहणावरून आपण नाराज नाही असं छगन भुजबळांनी म्हटलंय मात्र, तरीही नाशकातील ध्वजारोहणासंदर्भात त्यांनी एक खंत व्यक्त करून दाखवलीय. अनेक वर्ष नाशिकमध्येच ध्वजारोहण करतोय त्यामुळे इतर ठिकाणी जाणं शक्य नसल्याचं छगन भुजबळांकडून स्पष्ट करण्यात आलंय. गोंदियात ध्वजारोहणासाठी भुजबळांचं नाव जाहीर करण्यात आलं होतं. मात्र, त्यांनी गोंदियात जाण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे ते नाराज असल्याची देखील चर्चा होती.

नाशिक आणि रायगडच्या पालकमंत्री कोण होणार?

तर तिकडे रायगडच्या पालकमंत्रिपदावरून गिरीश महाजनांनी भरत गोगावलेंना अप्रत्यक्षरित्या टोला लगावला आहे. मी पालकमंत्रिपदासाठी कधीही रास्तारोको केला नाही, पोस्टरबाजी केली नसल्याचं महाजन यांनी म्हटलंय. तर दुसरीकडे पालकमंत्रिपदावरून रोहित पवारांनी देखील भरत गोगावलेंना डिवचलं आहे.

मागील काही दिवसांपासून महायुतीत आलबेल नसल्याची चर्चा आहे. नाशिक आणि रायगडच्या पालकमंत्रिपदावरून महायुतीमध्ये रस्सीखेच सूरूच आहे. त्यामुळे पालकमंत्रिपदाचा वाद कधी सुटणार आणि या दोन्ही जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रिपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

FAQ

नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा सुटणार?

नाशिक आणि रायगडच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही आणि महायुतीत रस्सीखेच सुरूच आहे.

नाशिकमध्ये कोणाच्या हस्ते ध्वजारोहण?

नाशिकमध्ये ध्वजारोहणाचा मान गिरीश महाजन यांना मिळाला आहे.

गिरीश महाजन नाशिकचे पालकमंत्री होणार का?

ध्वजारोहणानंतर गिरीश महाजन नाशिकचे पालकमंत्री होणार असल्याची चर्चा आहे, ज्याला त्यांच्या सूचक वक्तव्यानं बळ मिळालं आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

