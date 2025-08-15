नाशिकच्या पालकमंत्रीपदाचा तिढा लवकरच सुटणार? गिरीश महाजनांच्या हस्ते ध्वजारोहण, भुजबळ काय म्हणाले?

Nashik And Raigad News: महायुतीत नाशिक आणि रायगडच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाहीये. नाशिकमध्ये ध्वजारोहण करण्याचा मान गिरीश महाजन यांना मिळाला आहे. त्यामुळे नाशिकचं पालकमंत्रिपद त्यांनाच मिळणार असल्याची चर्चा आहे. दरम्यान याबाबत त्यांनी एक सूचक विधान देखील केलं आहे. दरम्यान गिरीश महाजन यांच्या याच विधानावरून छगन भुजबळ यांनी त्यांना खोचक टोला लगावला आहे. पाहुयात सविस्तर
नाशिकमध्ये गिरीश महाजन यांनी ध्वजारोहण केलं आहे. त्यामुळे तेच नाशिकचे पालकमंत्री होणार असल्याची चर्चा आहे. तसंच गिरीश महाजन यांनी पालकमंत्रिपदासंदर्भात केलेल्या एका सूचक वक्तव्यानं देखील चर्चांना उधाण आलं आहे. दरम्यान गिरीश महाजनांच्या याच वक्तव्यावरून छनग भुजबळ यांनी महाजनांवर निशाणा साधला आहे. हळूहळू पुढे जा. मात्र, जळगाव आणि मतदारसंघाला विसरू नका असा सल्ला देत छगन भुजबळ यांनी गिरीश महाजन यांना खोचक टोला लगावला आहे.
तर ध्वजारोहणावरून सुरू झालेलं महायुतीमधील नाराजीनाट्य अद्यापही सुरूच असल्याची चर्चा आहे. ध्वजारोहणावरून आपण नाराज नाही असं छगन भुजबळांनी म्हटलंय मात्र, तरीही नाशकातील ध्वजारोहणासंदर्भात त्यांनी एक खंत व्यक्त करून दाखवलीय. अनेक वर्ष नाशिकमध्येच ध्वजारोहण करतोय त्यामुळे इतर ठिकाणी जाणं शक्य नसल्याचं छगन भुजबळांकडून स्पष्ट करण्यात आलंय. गोंदियात ध्वजारोहणासाठी भुजबळांचं नाव जाहीर करण्यात आलं होतं. मात्र, त्यांनी गोंदियात जाण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे ते नाराज असल्याची देखील चर्चा होती.
तर तिकडे रायगडच्या पालकमंत्रिपदावरून गिरीश महाजनांनी भरत गोगावलेंना अप्रत्यक्षरित्या टोला लगावला आहे. मी पालकमंत्रिपदासाठी कधीही रास्तारोको केला नाही, पोस्टरबाजी केली नसल्याचं महाजन यांनी म्हटलंय. तर दुसरीकडे पालकमंत्रिपदावरून रोहित पवारांनी देखील भरत गोगावलेंना डिवचलं आहे.
मागील काही दिवसांपासून महायुतीत आलबेल नसल्याची चर्चा आहे. नाशिक आणि रायगडच्या पालकमंत्रिपदावरून महायुतीमध्ये रस्सीखेच सूरूच आहे. त्यामुळे पालकमंत्रिपदाचा वाद कधी सुटणार आणि या दोन्ही जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रिपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
