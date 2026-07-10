घरातील कर्तापुरूष गेला आणि मोशी दुर्घटनेत उद्धवस्त झाले जळगावचं हसतं-खेळतं कुटूंब

कैलास पुरी, पिंपरी चिंचवड : मुलगा नोकरीला लागला, मुलाच लग्न झालं आता उतारवयात चांगलं सुख मिळेल अशी आशा बाळगणाऱ्या आई वडिलांची स्वप्न मोशी इमारत दुर्घटनेत उध्वस्त झालीयेत...! या दुर्घटनेत भावेश मोहन वाणी याचा मृत्यू झाला आणि एक कुटुंब पोरक झालं....! पुढं करायचं काय असा प्रश्न या कुटुंबाला पडलाय...!
मोशी इथ ८ जुलैला कचरा डेपो मधील इमारत कोसळली आणि मूळच्या जळगावच्या पण गेली कित्येक वर्ष पिंपरी चिंचवड मध्ये वास्तव्य करणाऱ्या वाणी कुटुंबाच आयुष्य उध्वस्त झालं.... कुटुंबाचा एकमेव आर्थिक आधार असलेल्या वाणी कुटुंबातील करता मुलगा भावेश याचा या इमारत दुर्घटनेत दुर्दैवी मृत्यू झालाय...! या मृत्यूचा कुटुंबावर खोल परिणाम झालाय...
२३ फेब्रुवारी २०२५ ला लग्न करून सुखी आयुष्याची स्वप्न बाळगणारी भावेशची पत्नी मोहिनी लग्नाच्या अल्बमकडे अशी निराश नजरेने पाहत पुढं उध्वस्त झालेल्या आयुष्याची चिंता करतेय... भावेशच्या आठवणीने मध्येच हमसून हमसून रडते... भावेशच्या आईला ही आठवणींनी हुंदके आवरता येत नाहीत...
रडून रडून कोरड्या झालेल्या डोळ्यांनी वडील भविष्यातला अंधार पाहतायत.. . भावेश गेल्याचा आघात त्यांना सहन होत नाही...! नेहमी प्रमाण कामावर गेलेला त्याचा मुलगा घरीच परतला नाही.. ८ जुलैच्या त्या निर्दयी दिवशी भावेशने बायकोला जेवायला बसलोय असा मेसेज केला तो मेसेज मोहिनी साठी शेवटचा ठरला...! भावेश जेवत असतानाच कचऱ्याचा ढीग इमारतीवर कोसळला आणि भावेशचा त्यात दुर्दैवी मृत्यू झाला... या आघाता नंतर करायचं काय असा प्रश्न कुटुंबाला पडलाय...!.
वाणी कुटुंबाच एकमेव आधार गेल्यानं अनेकजण त्यांच्या सांत्वनासाठी येत आहेत...! भावेश ज्या कातार वाणी समाजातून येतो त्या समाजाने भावेशच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत मिळावी अशी अपेक्षा व्यक्त केलीय..! एखाद्या दुर्घटनेत एक मृत्यू खूप मोठा वाटत नसला तरी तो एक मृत्यू एका कुटुंबासाठी मोठा आघात असतो. त्या मृत्यूने त्या कुटुंबाच जग अंधारमय होत.. तेच भावेश च्या कुटुंबियां बाबत झालंय... असे किती भावेश व्यवस्थेचे बळी ठरणार हाच खरा प्रश्न.