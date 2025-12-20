English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मतमोजणीच्या काही तास आधीच महाराष्ट्रातील नगरपंचायत निवडणुकीचा पहिला निकाल जाहीर! राज्य निवडणूक आयोगाने दिली मान्यता

महाराष्ट्रातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे. 288 जागांपैकी पहिला निकाल समोर आला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 20, 2025, 10:06 PM IST
मतमोजणीच्या काही तास आधीच महाराष्ट्रातील नगरपंचायत निवडणुकीचा पहिला निकाल जाहीर! राज्य निवडणूक आयोगाने दिली मान्यता

Maharashtra Local Body Elections 2025:  राज्यातील 246 नगरपरिषद आणि 42 नगरपंचायतींच्या निवडणुकांच्या निकालाकाडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. अशातच मतमोजणीच्या काही तास आधीच महाराष्ट्रातील नगरपंचायत निवडणुकीचा पहिला निकाल जाहीर झाला आहे. सोलापूर जिल्ह्यातून हा पहिला निकाल आला आहे. निवणूक आयोगाने बिनविरोधा निकाल जाहीर करण्यास मान्यता दिली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील अनगर नगरपंचायत बिनविरोध घोषणा करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त राजेंद्र पाटील यांचे सोलापूरच्या जिल्हाधिकऱ्यांना पत्र दिले आहे.  अनगर नगरपंचायत निवडणुकीत सर्व 17 सदस्य आणि नगराध्यक्ष पदासाठी प्रत्येकी केवळ एकच उमेदवारी अर्ज राहिल्याने बिनविरोध जाहीर करण्यास आयोगाने मान्यता दिली आहे. 
 

21 डिसेंबरला निकालाच्या दिवशी निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार सचिन मुळीक हे अधिकृत घोषणा करणार आहेत.  तसेच सर्व विजयी उमेदवारांना निवडणूक निर्णय अधिकारी हे विजयाचे प्रमाणपत्र सुपूर्द करणार आहे.  मोहोळ तालुक्यातील अनगर नगरपंचायतमध्ये सर्व 17 प्रभाग आणि नगराध्यक्ष पदावर भाजपचे उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले आहेत. नगराध्यक्ष पदासाठी भाजपकडून प्राजक्ता पाटील या उमेदवार होत्या. 

राज्यातील 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींसाठी निवडणूका घेतली जाईल. कोकण विभागात 27, नाशिक विभागात 49, पुण्यामध्ये 60, संभाजीनगरमध्ये 52 आणि अमरावती विभागात 45 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात आल्या.  दरम्यान यापूर्वी  निवडणुकीसाठी मतदान होण्याआधीच महाराष्ट्रात भाजपने सर्वात मोठा विजय मिळवला आहे. महाराष्ट्रात निवडणुकीपूर्वीच 100 नगरसेवक, 3 नगराध्यक्ष जिंकले आहेत. नगरपालिका आणि नगरपंचायतसाठी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी अनेकांनी अर्ज मागे घेतल्याने भाजपने हा बिनविरोध विजय मिळवला आहे.  भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी ही माहिती दिली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वामुळे बिनविरोध निवडीचा चमत्कार झाल्याची प्रतिक्रिया रविंद्र चव्हाण यांनी दिली होती.  

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
The first result of the Nagar Panchayat election in Maharashtra is announcedmaharashtra local body elections 2025Maharashtra local body election resultsMaharashtra Nagar Palika resultsMaharashtra Nagar Parishad results

इतर बातम्या

स्वतःच्याच कुटुंबाला या मुलीने खाल्लं... कमकुवत हृदय असणाऱ...

मनोरंजन