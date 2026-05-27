/गोकुळच्या उत्पादनांना हलाल सर्टिफिकेटचा मुद्दा चर्चेत! वाद शिगेला, निवडणुकीआधी नवा वाद?

प्रताप नाईक, कोल्हापूर
कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजताच आता नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. गोकुळ दूध संघाच्या उत्पादनांसाठी हलाल सर्टिफिकेट का घेण्यात आलं, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. गर्जना संघटनेनं हा मुद्दा उपस्थित करत गोकुळच्या तत्कालीन कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलंय. तर मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी हे आरोप बिनबुडाचे असल्याचं सांगत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकारण केलं जात असल्याचा आरोप केलाय...नेमका हा वाद काय आहे?
गोकूळ दूध संघ...कोल्हापूर जिल्ह्याच्या सहकार आणि आर्थिक क्षेत्रातील एक महत्त्वाचं केंद्र. गोकुळच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होताच आरोप-प्रत्यारोपांनाही वेग आलाय. गोकुळच्या कारभारावर सातत्यानं प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या विरोधकांनी आता हलाल सर्टिफिकेटचा मुद्दा पुढे आणलाय. गर्जना संघटनेचे प्रकाश बेलवाडे यांनी गोकुळच्या उत्पादनांसाठी हलाल सर्टिफिकेट घेण्यात आल्याचा आरोप करत, यामागील गरज काय होती असा सवाल उपस्थित केला आहे. तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे पुत्र नावेद मुश्रीफ अध्यक्ष असताना हे प्रमाणपत्र घेण्यात आल्याचा दावादेखील त्यांनी केलाय.
प्रकाश बेलवाडे यांच्या आरोपांनंतर गोकुळच्या हलाल सर्टिफिकेटबाबत काही महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, गोकुळ दूध संघानं 2018 साली हलाल सर्टिफिकेट प्राप्त केले होते. विशेष म्हणजे त्या काळात गोकुळ दूध संघावर महाडिक गट आणि दिवंगत आमदार पी. एन. पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळाची सत्ता होती. त्यामुळे हा मुद्दा आता वेगळ्याच दिशेने वळताना दिसत आहे. दरम्यान, मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना, निवडणुका जवळ आल्याने काही जणांकडे दुसरे कोणतेही काम नसल्यामुळे असे बिनबुडाचे आरोप केले जात असल्याचं म्हटलंय.
- इस्लामिक नियमांनुसार तयार आणि प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांना मिळणारं अधिकृत प्रमाणपत्र
- उत्पादनात अल्कोहोल किंवा डुकराचं मांस नसल्याची पावती
- आखाती देशांमध्ये उत्पादनांची निर्यात करण्यासाठी हलाल प्रमाणपत्र आवश्यक
- जगभरातील मुस्लीम ग्राहकांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी उत्पादनावर हलाल मुद्रा गरजेची
- हलाल प्रमाणपत्रामुळे निर्यातवाढीस मदत
- उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होते
दुग्धजन्य पदार्थांसह विविध खाद्यपदार्थांची निर्यात आखाती आणि काही मुस्लिमबहुल देशांमध्ये करण्यासाठी हलाल सर्टिफिकेट आवश्यक मानलं जातं...निर्यात बाजारपेठेतील संधी वाढविण्याच्या दृष्टीने अनेक सहकारी, खासगी उद्योजक आणि कंपन्या अशा प्रकारची प्रमाणपत्रं घेत असतात....गोकुळनंही 2018 मध्ये हे प्रमाणपत्र घेतल्याचं स्पष्ट होत असताना, हा मुद्दा निवडणुकीच्या तोंडावरच का पुढे आणला जात आहे, याबाबत सहकार क्षेत्रात आणि गोकुळच्या वर्तुळात चर्चांना उधाण आलंय...आता गोकुळच्या निवडणुकीत हा मुद्दा कितपत प्रभाव टाकतो आणि दूध उत्पादक सभासद कुणाच्या बाजूनं कौल देतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागून राहिलंय.