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मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची लाडक्या बहिणींना रक्षाबंधनाची मोठी भेट, थेट आदेशच काढला

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची  लाडक्या बहिणींना भेट दिली आहे.  धर्म स्वातंत्र्य कायदा हा रक्षाबंधन म्हणजे 28 ऑगस्ट 2026 पासून महाराष्ट्रात अंमलात येईल.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 18, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 01:59 PM IST
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची लाडक्या बहिणींना रक्षाबंधनाची मोठी भेट, थेट आदेशच काढला
Image Credit: The Maharashtra Freedom of Religion Act 2026 came into force on August 28

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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