Marathi News
सावधान! राज्यात पुढील चार दिवसांमध्ये अतिमुसळधार पावसाची शक्यता, 'या' जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून अलर्ट

Maharashtra Weather Update : राज्यात पुन्हा एकदा मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली आहे. शनिवारी अनेक ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडला. अशातच हवामान विभागाने पुढील चार दिवस मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवली आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 14, 2025, 06:56 AM IST
Maharashtra Weather Update : राज्यात शनिवारपासून पुन्हा एकदा पावसाने जोरदार हजेरी लावली असून पुढील काही दिवस मुसळधार आणि अतिमुसळधार पावसाचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे. बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाल्याने संपूर्ण राज्यात पावसाला पोषक वातावरण तयार झाले आहे. त्यामुळे पुढील चार ते पाच दिवस सर्वत्र पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

शनिवारी अनेक ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरुपाचा पाऊस झाला. मुंबईसह ठाणे, पालघर आणि रत्नागिरी भागात रविवारी मुसळधार पावसाचा तर रायगड जिल्ह्यात अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. याशिवाय काही भागात कमी वेळात जास्त पावसाची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे.

मुंबईतील परिस्थिती काय? 

शनिवारी दिवसभर मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये ढगाळ वातावरण होते. कुलाबा हवामान केंद्रात 29 अंश सेल्सिअस तर सांताक्रूझ केंद्रात 29.7 अंश सेल्सिअस कमाल तापमान नोंदवले गेले. पावसाने काही दिवस विश्रांती घेतल्यानंतर तापमानात वाढ झाली होती आणि नागरिकांना उन्हाचा त्रास सहन करावा लागत होता. मात्र शनिवारी सकाळपासून दहिसर, बोरिवली, कांदिवली आणि नवी मुंबई परिसरात जोरदार पाऊस सुरू झाला. रात्रीच्या सुमारास काही भागात मुसळधार पाऊस पडला.

हवामान विभागाकडून या जिल्ह्यांना अलर्ट 

हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरीमध्ये मुसळधार तर रायगड जिल्ह्यात अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तर जळगाव, नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, कोल्हापूर घाट परिसर, सातारा, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव या ठिकाणी मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे. अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, वर्धा, वाशिम, यवतमाळ विजांसह मुसळधार पावसाचा इशारा हवामान विभागाकडून देण्यात आला आहे. 

हवामान विभागाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. मुसळधार पावसामुळे काही भागात पाणी साचू शकते आणि वाहतुकीस अडथळे येण्याची शक्यता आहे. तसेच विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा अंदाज असल्याने सुरक्षित स्थळी राहण्याचा आणि गरज असेल तरच घराबाहेर पडण्याचे आवाहन हवामान विभागाने केले आहे. 

FAQ

1. महाराष्ट्रात पावसाचा इशारा कशामुळे दिला गेला आहे?

बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाल्याने राज्यात पावसाला पोषक वातावरण तयार झाले आहे. त्यामुळे शनिवारपासून (13 सप्टेंबर 2025) पुन्हा जोरदार पाऊस सुरू झाला असून, पुढील 4-5 दिवस मुसळधार आणि अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे.

2. मुंबईत शनिवारी पावसाची स्थिती काय होती?

शनिवारी मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये ढगाळ वातावरण होते. सकाळपासून दहिसर, बोरिवली, कांदिवली आणि नवी मुंबईत जोरदार पाऊस झाला. रात्री काही भागात मुसळधार पाऊस पडला. कमाल तापमान कुलाबा येथे 29°C आणि सांताक्रूझ येथे 29.7°C नोंदवले गेले.

3. रविवारी (14 सप्टेंबर) मुंबई आणि आसपासच्या भागात काय अपेक्षित आहे?

मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रत्नागिरीत मुसळधार पावसाचा तर रायगडमध्ये अतिमुसळधार पावसाचा इशारा आहे. काही भागात कमी वेळात जास्त पावसाची शक्यता असून, पाणी साचण्याची भीती आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
maharashtra weatherMaharashtra Weather Updatemumbai rainRain NewsRain Marathi News

