मुंबईतील सर्वात वादग्रस्त प्रभाग; उमेदवारीवरुन एकाच पक्षातील 2 मोठ्या आमदारांमध्ये तुफान वादावादी, प्रकरण डायरेक्ट पक्ष श्रेष्ठींकडे गेले...

ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसे युती झाल्यामुळे अनेक ठिकाणी दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्याना तडजोड करावी लागणार आहे. त्यामुळे मनसे आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेत नाराजीनाट्य देखील पाहायला मिळू शकते. त्यामुळे ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून उमेदवारांना एबी फॉर्म देतांना सावधगिरी बाळगण्यात येत आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 29, 2025, 07:34 PM IST
BMC Election 2026 :  बंडखोरी टाळण्यासाठी ठाकरे बंधूनी उमेदवारांना डायरेक्ट एबी फॉर्म देण्याचा निर्णय घेतला. शिवसेना UBT कडून 40 जणांना एबी फॉर्मचे वाटप करण्यात आले आहे.  एबी फॉर्मचे वाटप झाल्यानंतर शिवसेना UBT पक्षातील 2 मोठ्या आमदारांमध्ये तुफान वादावादी झाली आहे. उमेदवारीवरुन हा वाद झाला आहे. मुंबईतील सर्वात वादग्रस्त प्रभाग कोणता जाणून घेऊया. 

ठाकरेंच्या शिवसेनेत अनिल परब नाराज असल्याची चर्चा आहे. मातोश्रीवर रविवारी रात्री झालेल्या बैठकीतून अनिल परब नाराज होऊन तडकाफकी निघून गेल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. 30 डिसेंबर रोजी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून उमेदवारांना एबी फॉर्मचं वाटप करण्यात आलं. वांद्रे येथील एका उमेदवारावरून अनिल परब आणि वरूण सरदेसाईंमध्ये मतभेद झाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. 

प्रभाग क्रमांक 95 च्या उमेदवारीवरून नेमकं अनिल परब आणि वरून सरदेसाई यांच्यात नेमके मतभेद काय झाले?

प्रभाग क्रमांक 95 ची जागा ही ठाकरेंच्या शिवसेनेची जागा असल्याने त्या ठिकाणी माजी नगरसेवक चंद्रशेखर वांगणकर यांनाच जागा पुन्हा द्यावी असा आग्रह आमदार अनिल परब यांनी पक्षाकडे केला. ही जागा एक प्रकारे पक्षाचा बालेकिल्ला असल्याने जिंकू होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तर, दुसरीकडे ही जागा श्रीकांत सरमळकर यांचे जावई हरी शास्त्री यांना द्यावी हरी शास्त्री यांनी वरून सरदेसाई यांच्यासाठी वांद्रे पूर्व मधून निवडून आणण्यासाठी आणि पक्षासाठी मोठं काम केलं असल्याचं वरून सरदेसाई यांनी पक्षप्रमुखांना सांगितले आणि ही जागा जिंकून येईल असा विश्वास दिला.  

दोन्ही नेत्यांचं ऐकल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी ही जागा हरी शास्त्री यांना दिली आणि काल रात्री एबी फॉर्म दिला.  त्यानंतर माजी नगरसेवक चंद्रशेखर वांगणकर हे नाराज झाले शिवाय आपल्या सांगण्यावरून  वांयगणकर यांना तिकीट न मिळाल्याने काहीसे अनिल परबही नाराज झाल्याची माहिती. मात्र, त्यानंतर अनिल परब आज पुन्हा एकदा मातोश्रीवर आले असून एबी फॉर्म वाटपाच्या कामामध्ये लागले आहेत. तर वरूण सरदेसाई  हरी शास्त्री यांचा अर्ज भरण्यासाठी गेले. 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
most controversial ward in Mumbaiward number 95 BandraArgument between Shiv Sena Thackeray MLAAnil ParabVarun Sardesai

