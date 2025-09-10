English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महाराष्ट्रातील सर्वात फेमस नेपाळी व्यक्ती, एका निर्णयामुळे चर्चेत आला! बाळासाहेब ठाकरेंशी खास कनेक्शन

हजारोच्या संख्येने नेपाळी नागरीक नोकरी तसेच व्यवसायाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात येतात. पण एक नेपाळी व्यक्ती महाराष्ट्रात खूपच लोकप्रिय झाला. कारण हा व्यक्ती तब्बल 30 वर्ष   बाळासाहेब ठाकरेंची सावली बनून राहिला होता. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 10, 2025, 11:41 PM IST
महाराष्ट्रातील सर्वात फेमस नेपाळी व्यक्ती, एका निर्णयामुळे चर्चेत आला! बाळासाहेब ठाकरेंशी खास कनेक्शन

Champasing Thapa A Loyal Servant Of Balasaheb thackeray : नेपाळच्या काठमांडूत जेन झी विरुद्ध सरकार असा संघर्ष पेटला आहे. नेपाळची तरुणाई थेट रस्त्यावर उतरली आहे. सोशल मीडियावर बंदी टाकल्यानं तरुण आक्रमक झालेत. आक्रमक आंदोलकांनी शासकीय निवासस्थांनाची, वस्तूंची तोडफोड केली. नेपाळमध्ये गदारोळ माजला आहे. नेपाळमधील विविध बातम्या समोर येत असताना नेपाळी व्यक्तींची चर्चा रंगली आहे. अशातच चर्चेत आला आहे तो महाराष्ट्रातील सर्वात फेमस नेपाळी व्यक्ती. या नेपाळी व्यक्तीचे बाळासाहेब ठाकरेंशी खास कनेक्शन आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

चंपासिंह थापा... असे महाराष्ट्रातील फेमस नेपाळी व्यक्तीचे नाव आहे.  शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंची तो सावली होता. रक्ताचा नसला तरी मातोश्रीवरील ठाकरे कुटुंबाचाच भाग असलेले विश्वासू सहकारी. बाळासाहेबांसाठी अवघं आयुष्य वेचणारा हा नेपाळी निष्ठावंत. माँसाहेब मीनाताई ठाकरे यांच्या निधनानंतर बाळासाहेबांची पावलापावलावर काळजी घेतली ती याच थापांनी. बाळासाहेबांच्या रोजच्या खाण्यापिण्यापासून त्यांच्या औषधांपर्यंत सगळी सगळी जबाबदारी सांभाळली ती याच थापांनी. 

30 वर्ष ठाकरे कुटुंबसोबत राहिलेला थापा चर्चेत आला तो त्याने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीमुळे शिवसेना पक्ष फुटला. शिवसेनेचे दोन गट झाले. बाळासाहेबांच्या सोबत राहणाऱ्या या थापाने ते गेल्यानंतर ठाकरे कुटुंबाची साथ सोडली. थापाने एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला.  उद्धव ठाकरे आणि मातोश्रीवरील ठाकरे कुटुंबीयांसाठी हा मोठा धक्का होता. 

जवळपास 30 वर्षांपूर्वी चंपासिंह थापा नेपाळमधून मुंबईला आले. त्यावेळी गोरेगावात थापा छोटी-मोठी कामं करून पोट भरायचे भांडूपचे तत्कालिन नगरसेवक के. टी. थापा यांनी त्यांना मातोश्रीवर आणलं.  थंड, भेदक डोळ्यांच्या या तरुणाला बाळासाहेबांच्या जाणकार नजरेनं हेरलं आणि 1985 पासून चंपासिंह थापा बाळासाहेबांची सावली बनला. बाळासाहेबांचा दिनक्रम सांभाळणं, त्यांची सेवा करणं हेच थापांचं व्रत बनलं. मातोश्रीवर बाळासाहेबांच्या खोलीशेजारीच थापांची लहानशी खोली होती. थापांचं कुटुंब नेपाळमध्ये राहतं... त्यांचं दोन मुलं दुबईत असतात वर्षातून कधीतरी ते कुटुंबीयांना भेटायला नेपाळला जायचे. 

FAQ

1 चंपासिंह थापा कोण आहेत?
चंपासिंह थापा हे नेपाळी वंशाचे व्यक्ती असून, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे अत्यंत विश्वासू सहकारी आणि मातोश्रीवरील ठाकरे कुटुंबाचा जवळचा भाग होते. त्यांनी बाळासाहेबांची २७ वर्षे निष्ठेने सेवा केली.

2 चंपासिंह थापा यांचे बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी काय नाते होते?
चंपासिंह थापा बाळासाहेब ठाकरे यांचे वैयक्तिक सहाय्यक होते आणि त्यांना 'बाळासाहेबांची सावली' म्हणून ओळखले जायचे. ते बाळासाहेबांचे दैनंदिन काम, जेवण, औषधे आणि इतर गरजा सांभाळायचे.

3 चंपासिंह थापा मातोश्रीवर कसे आले?
१९८५ मध्ये चंपासिंह थापा नेपाळमधून मुंबईला आले आणि गोरेगावात छोटी-मोठी कामे करत होते. भांडूपचे तत्कालीन शिवसेना नगरसेवक के. टी. थापा यांनी त्यांना मातोश्रीवर आणले, जिथे बाळासाहेबांनी त्यांना कामावर ठेवले.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
most famous Nepalese person in MaharashtraChampasing ThapaChampasing Thapa A Loyal Servant Of Balasaheb Thackerayबाळासाहेब ठाकरेचंपासिंह थापा

इतर बातम्या

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या आजारपणाची महाराष्ट्राच्या राज...

महाराष्ट्र बातम्या