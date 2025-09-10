महाराष्ट्रातील सर्वात फेमस नेपाळी व्यक्ती, एका निर्णयामुळे चर्चेत आला! बाळासाहेब ठाकरेंशी खास कनेक्शन

Champasing Thapa A Loyal Servant Of Balasaheb thackeray : नेपाळच्या काठमांडूत जेन झी विरुद्ध सरकार असा संघर्ष पेटला आहे. नेपाळची तरुणाई थेट रस्त्यावर उतरली आहे. सोशल मीडियावर बंदी टाकल्यानं तरुण आक्रमक झालेत. आक्रमक आंदोलकांनी शासकीय निवासस्थांनाची, वस्तूंची तोडफोड केली. नेपाळमध्ये गदारोळ माजला आहे. नेपाळमधील विविध बातम्या समोर येत असताना नेपाळी व्यक्तींची चर्चा रंगली आहे. अशातच चर्चेत आला आहे तो महाराष्ट्रातील सर्वात फेमस नेपाळी व्यक्ती. या नेपाळी व्यक्तीचे बाळासाहेब ठाकरेंशी खास कनेक्शन आहे.
चंपासिंह थापा... असे महाराष्ट्रातील फेमस नेपाळी व्यक्तीचे नाव आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंची तो सावली होता. रक्ताचा नसला तरी मातोश्रीवरील ठाकरे कुटुंबाचाच भाग असलेले विश्वासू सहकारी. बाळासाहेबांसाठी अवघं आयुष्य वेचणारा हा नेपाळी निष्ठावंत. माँसाहेब मीनाताई ठाकरे यांच्या निधनानंतर बाळासाहेबांची पावलापावलावर काळजी घेतली ती याच थापांनी. बाळासाहेबांच्या रोजच्या खाण्यापिण्यापासून त्यांच्या औषधांपर्यंत सगळी सगळी जबाबदारी सांभाळली ती याच थापांनी.
30 वर्ष ठाकरे कुटुंबसोबत राहिलेला थापा चर्चेत आला तो त्याने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीमुळे शिवसेना पक्ष फुटला. शिवसेनेचे दोन गट झाले. बाळासाहेबांच्या सोबत राहणाऱ्या या थापाने ते गेल्यानंतर ठाकरे कुटुंबाची साथ सोडली. थापाने एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. उद्धव ठाकरे आणि मातोश्रीवरील ठाकरे कुटुंबीयांसाठी हा मोठा धक्का होता.
जवळपास 30 वर्षांपूर्वी चंपासिंह थापा नेपाळमधून मुंबईला आले. त्यावेळी गोरेगावात थापा छोटी-मोठी कामं करून पोट भरायचे भांडूपचे तत्कालिन नगरसेवक के. टी. थापा यांनी त्यांना मातोश्रीवर आणलं. थंड, भेदक डोळ्यांच्या या तरुणाला बाळासाहेबांच्या जाणकार नजरेनं हेरलं आणि 1985 पासून चंपासिंह थापा बाळासाहेबांची सावली बनला. बाळासाहेबांचा दिनक्रम सांभाळणं, त्यांची सेवा करणं हेच थापांचं व्रत बनलं. मातोश्रीवर बाळासाहेबांच्या खोलीशेजारीच थापांची लहानशी खोली होती. थापांचं कुटुंब नेपाळमध्ये राहतं... त्यांचं दोन मुलं दुबईत असतात वर्षातून कधीतरी ते कुटुंबीयांना भेटायला नेपाळला जायचे.
FAQ
