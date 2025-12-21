कोल्हापुरात सर्वात धक्कादायक निकाल! आमदाराचा मुलगा, सून, पुतण्या सगळेच पराभूत झाले, भाजप ताराराणी आघाडीला जबरदस्त झटका

Maharashtra Local Body Election Results 2025 : राज्यातील 288 नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकींचा निकाल हाती येत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील एकूण 13 नगरपंचायतींसाठी निवडणुका झाल्या. कोल्हापुरात सर्वात धक्कादायक निकाल समोर आला आहे. आमदाराचा मुलगा, सून, पुतण्या सगळेच पराभूत झाले आहेत. भाजप ताराराणी आघाडीला जबरदस्त झटका बसला आहे. घराणेशाहीला जनतेने नाकारले आहे.
कोल्हापूरमधील शिरोळ तालुक्यातील आमदार अशोक माने यांना मोठा झटका बसला आहे. मतदारांनी अशोकरावांची घराणेशाही अक्षरश: हाणून पाडली आहे. त्यांचा मुलगा, सून आणि पुतण्या यांचा दारुण पराभव झाला आहे. शिरोळातील मतदारांनी भाजप ताराराणी आघाडीला नाकारले आहे. जनसुराज्य पक्षाचे आमदार अशोकराव माने यांच्या मुलगा आणि सुनेचा होमपीचवर दारुण पराभव झाला आहे. नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार सारिका अरविंद माने पराभूत झाले आहेत. तर नगरसेवक पदाचे उमेदवार अरविंद अशोकराव माने देखील पराभूत झाले आहेत.
शिरोळ नगरपरिषद निवडणुकीत शिव शाहू यादव पॅनलच्या योगिता कांबळे यांनी विजय मिळवला आहे. त्यांनी जनसुराज्य पक्षाचे आमदार अशोकराव माने यांच्या सुनबाई सारिका माने यांचा पराभव केला आहे. शिरोळमध्ये शिरोळचे विद्यमान आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार श्वेता काळे यानी धूळ चारली आहे.
अशोकराव माने यांची सून सारिका अरविंद माने यांचा नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये मोठा पराभव झाला आहे. तसेच नगरसेवक पदाच्या निवडणुकीमध्ये मुलगा अरविंद अशोकराव माने यांचा सुद्धा दारुण पराभव झाला. इतकेच नव्हे तर त्यांच्या पुतण्याला सुद्धा मतदारांनी घरचा रस्ता दाखवला आहे. शिरोळ नगरपालिकेत आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांची सत्ता संपुष्टात आली आहे. 15 नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष विजयी झाला आहे.