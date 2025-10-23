महापालिका निवडणुकींचं बिगुल वाजणार, महायुतीत कुठे युती? कुठे मैत्रीपूर्ण लढती?

Maharashtra News : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीसाठी महायुतीनं रणनीती आखली आहे. अनेक ठिकाणी महायुतीमधील तिन्ही पक्ष स्वबळावर लढणार आहेत. मविआला रोखण्यासाठी भाजपनं हा प्लॅन आखल्याची चर्चा आहे.
येत्या काही महिन्यात पालिका निवडणुकींचं बिगुल वाजणारय. मात्र, त्याआधीच भाजपनं आपल्या विजयाचा प्लॅन तयार केलाय. पालिका निवडणुकीत अनेक ठिकाणी दोस्तीत कुस्तीत होण्याची शक्यता आहे. तर जिथं विरोधकांना फायदा त्या ठिकाणी महायुती म्हणून लढणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी अनौपचारिक गप्पांमध्ये म्हटलंय.
मुंबईमध्ये वेगळं लढल्यास विरोधकांना फायदा होण्याची शक्यता असल्यामुळे महायुती मुंबईत एकत्र लढण्याची शक्यता आहे. तर पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये भाजप स्वबळावर लढणार असल्याची माहिती फडणवीसांनी अनौपचारिक गप्पांमध्ये दिलीय. ठाणे महानगरपालिकेसंदर्भात अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाहीये.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका महायुती अनेक ठिकाणी स्वबळावर लढण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र, निवडणुकीनंतर पुन्हा तिन्ही पक्ष एकत्र येणार आहेत. मविआला विजयापासून रोखण्यासाठी महायुतीनं ही रणनीती आखलीय. अनेक ठिकाणी युतीचा निर्णय स्थानिक पातळीवर होणार असल्याचं मुरलीधर मोहोळ यांनी म्हटलंय. तर महायुती म्हणूनच निवडणुका लढवण्याची इच्छा सामंतांनी व्यक्त केलीय.
आगामी निवडणुकीत महायुतीसमोर ठाकरे बंधूंचं कडवं आव्हान असणार आहे. त्यामुळेच महायुतीनं निवडणुकीसाठी रणनीती आखलीय. याच रणनीतीच्या माध्यमातून महायुती आपला विजय आणि मविआला पराभवाची धूळ चारण्यासाठी सज्ज झालीय. तर दुसरीकडे ठाकरे बंधू देखील महायुतीला टक्कर देण्यासाठी तयार आहे.
