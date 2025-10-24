English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सांगलीतील साखर कारखान्याचे नाव बदलले, महाराष्ट्राचे राजकारण पेटले

सांगलीच्या जतमधील साखर कारखान्यावरून नवा वाद उभा राहिले आहे. साखर कारखान्याच्या कमानीवरील राजारामबापू पाटलांचं नाव बदलण्यात आल्यानं राजकारण तापले. पडळकरांनी नाव बदलणा-यांचं समर्थन करत जयंत पाटलांवर पुन्हा एकदा गंभीर आरोप केले आहेत. त्यामुळे पुन्हा पडळकर आणि जयंत पाटलांमध्ये संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Oct 24, 2025, 08:40 PM IST
सांगलीतील साखर कारखान्याचे नाव बदलले, महाराष्ट्राचे राजकारण पेटले

Sangali News :  सांगलीत पुन्हा एकदा राजकारण पेटण्याची शक्यता आहे. कारण जतच्या साखर कारखान्याच्या कमानीवरील राजाराम बापू पाटलांचं नाव हटवून अज्ञातांनी विजयसिंह डपळे साखर कारखाना केल्यानं नव्या वादाला तोंड फुटल आहे. साखर कारखान्याच्या मुख्य प्रवेशद्वाराच्या कमानीवर राजाराम बापू पाटील साखर कारखाना असं नाव होतं. मात्र, रात्रीत कमानीवर राजे विजयसिंह डफळे यांचं नाव टाकण्यात आले. साखर कारखान्याच्या कमानीवरील नाव बदलल्याचं लक्षात आल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत विजसिंह राजे डफळेंच्या नावाचं कमानीवरील डिजिटल बॅनर काढले.

सांगलीत जयंत पाटील आणि गोपीचंद पडळकरांमधला वाद सर्वश्रूत आहे. दरम्यान या घटनेनंतर पडळकरांनी कमानीवरचं नाव बदलणा-या अज्ञातांना पाठिंबा दिलाय. कारखान्याच्या सभासदांसोबत न्यायालयीन आणि रस्त्यावरची लढाई लढणार असल्याचा इशारा देखील गोपीचंद पडळकरांनी दिला आहे. जतमधील साखर कारखाना जयंत पाटलांनी कवडीमोल भावात विकत घेतल्याचा आरोप देखील गोपीचंद पडळकरांनी केलाय. तसंच संबंधित कारखाना जयंत पाटलांनी सभासदांना परत करावा असं आव्हान देखील जयंत पाटलांना पडळकरांनी दिले.0

काय आहे साखर कारखान्याचा इतिहास? 

जतमधील कारखाना उभारणीत विजयसिंह राजे डफळेंनी पुढाकार घेतला असल्यानं कारखान्याला त्यांचं नाव देण्यात आलं.  2012मध्ये जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे हा कारखाना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.  लातूरच्या विलास सहकारी साखर कारखान्याकडून जतचा कारखाना 59 कोटी 75 लाखांना खरेदी केला. पुढे काही महिन्यांनंतर कारखाना आवसायनात निघाल्यानं राज्य शिखर बँकेकडून कारखान्याचा लिलाव करण्यात आला.  राजारामबापू कारखान्यानं विजयसिंह डफळे कारखाना विकत घेतला.

कारखान्यावरून गोपीचंद पडळकरांनी जयंत पाटलांवर आरोप केले आहेत. काही दिवसांपूर्वी झी 24 तासच्या टू द पॉईंटमध्येही गोपीचंद पडळकरांनी जयंत पाटलांवर जमिनी हडपल्याचा गंभीर आरोप केला होता.. पडळकरांच्या या  आरोपांनंतर राज्यातील राजकारण चांगलंच तापलं होतं. सांगली जिल्ह्यात जयंत पाटलांनी सहकारी साखर कारखाने हडपलेत.
जतमधील साखर कारखान्यावरून पुन्हा एकदा वादाची चिन्ह आहेत. साखर कारखान्याच्या कमानीवरील नाव कोणी बदललं? याचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे. तर दुसरीकडे आमदार पडळकरांनी नाव बदलणा-याना खुला पाठिंबा दिलाय. त्यामुळे या साखर कारखान्यावरून सुरू झालेला वाद विकोपाला जाण्याची शक्यता आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
The name of the sugar factory in SanglimaharashtraJayant PatilGopichand Padalkarसागंली जयतं पाटील

