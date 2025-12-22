नवी मुंबई विमानतळ डायरेक्ट मुंबई विमानतळाला कनेक्ट होणार; ना नवीन टर्मिनल बांधणार, ना धावपट्टी वाढवणार, डायरेक्ट आकाशात अपग्रेड होणार सिस्टम

Mumbai Airport Upgradation Plan: मुंबईच्या विमान वाहतूकीत एक भन्नाट प्रयोग पहायला मिळणार आहे. मुंबई विमानतळावर नवीन टर्मिनल बांधले जाणार नाही किंवा धावपट्टी वाढवणार नाही. मुंबई विमानतळ डायरेक्ट हवेत अपग्रेड होणार आहे. यामुळे सर्व विमानांच्या टेक ऑफ आणि लँडिंग विना विलंब होणार आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास मुंबई विमानतळ अधिक गतीमान होणार आहे.
जगातील सर्वात व्यस्त सिंगल-रनवे मिक्स-मोड विमानतळ असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नवीन काँक्रीट न टाकता अधिक विमाने आणि प्रवाशांना हाताळण्याची तयारी करत आहे. हे संपूर्ण लँडिंग सिस्टममधील बदलांमुळे आहे. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने (AAI) ही प्रक्रिया सुरू केली आहे. AAI आता या प्रणालीच्या पुरवठा, स्थापना, चाचणी, प्रशिक्षण आणि दीर्घकालीन समर्थनासाठी जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्यांना सहभागी करून घेण्याचा विचार करत आहे. 2028 च्या अखेरीस ही नवीन प्रणाली पूर्णपणे कार्यान्वित करण्याचे ध्येय आहे. जर हे काम वेळेवर पूर्ण झाले, तर नवीन फ्लाइट स्लॉट मिळणार आहेत. यामुळे मुंबई विमानतळावरील गर्दी लक्षणीरीत्या कमी होणार आहे.
2024-25 या आर्थिक वर्षात, मुंबई विमानतळाने 55 दशलक्षाहून अधिक प्रवाशांची आणि 3,30,000 हून अधिक विमानांच्या हालचालींची हाताळणी केली. येत्या काळात भारतातील हवाई प्रवासाची मागणी आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे दबाव आणखी वाढेल. भारतीय विमानतळ प्राधिकरण आता पारंपारिक, भाकित हवाई वाहतूक नियंत्रण (ATMC) च्या पलीकडे जाऊन अचूकता-आधारित हवाई वाहतूक नियंत्रण (PTC) सादर करू इच्छिते. यामध्ये मशीन-आधारित निर्णय घेण्याची प्रणाली समाविष्ट असेल.
या योजनेअंतर्गत, एक बुद्धिमान दृष्टिकोन प्रणाली लागू केली जाईल, जी वेळेनुसार वेगळेपणावर कार्य करेल. याचा अर्थ असा की विमान लँडिंगसाठी अधिक अचूकपणे क्रमबद्ध केले जाईल. यामुळे विमानांचे लँडिंग सुरळीत होईल, विमानांमधील अंतर सुरक्षित होईल पण कमी होईल आणि धावपट्टीच्या वास्तविक क्षमतेच्या जवळील ऑपरेशन्स होतील.
काय फायदा होईल?
सध्या मुंबई विमानतळावर ताशी 44 ते 46 विमानांची हालचाल होते. वेगवेगळ्या उड्डाण अंतरांमुळे, गर्दीच्या वेळेत गर्दी आणि वाहतुकीचे असंतुलन यामुळे कधीकधी वाहतूक नियंत्रण कठीण होऊ शकते आणि हवाई वाहतूक नियंत्रकांवर कामाचा ताण वाढतो. या नवीन प्रणालीमुळे विमानाची कामगिरी, वेक टर्ब्युलन्स आणि हवामान यासारख्या घटकांचा विचार करून, रिअल टाइममध्ये विमानाच्या लँडिंग वेळा मोजण्यासाठी एअर ट्रॅफिक कंट्रोलर्सना प्रगत साधने उपलब्ध होतील. याचे फायदे केवळ क्षमता वाढवण्यापलीकडे जातात. लँडिंग दरम्यान अनावश्यक वळणे कमी होतील, ज्यामुळे विमान कंपन्यांचे इंधन वाचेल आणि प्रदूषण कमी होईल. यामुळे नियंत्रकांना सतत दबावाखाली काम करण्याऐवजी पुढील नियोजन करण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ही प्रणाली विद्यमान ऑटोमेशन, पाळत ठेवणे अपग्रेड आणि डिजिटल पायलट-कंट्रोलर कम्युनिकेशन सिस्टमशी एकत्रित होईल आणि मुंबई आणि येणाऱ्या नवी मुंबई विमानतळांसाठी एका सामान्य नियंत्रण चौकटीअंतर्गत दृष्टिकोन व्यवस्थापित करेल.
सध्या मुंबई विमातळवार सर्व वाहतूक एकाच मुख्य धावपट्टीद्वारे हाताळली जाते, जिथे विमानांचे लँडिंग आणि टेकऑफ दोन्ही होतात. यामुळेच मुंबई विमानतळ जगातील सर्वात आव्हानात्मक विमानतळांपैकी एक आहे. पुढील दोन दशकांत भारतातील हवाई प्रवासाची मागणी सरासरी 5.6 टक्के वार्षिक दराने वाढण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे मुंबईच्या हवाई क्षेत्रावर आणखी दबाव येईल.
नवी मुंबई विमानतळ भविष्यातील वाहतुकीचा एक महत्त्वाचा भाग हाताळेल, तरी मुंबई विमानतळाचे महत्त्व अद्याप संपलेले नाही. टर्मिनल 2 चे विस्तारीकरण सुरू आहे, ज्यामुळे ते दरवर्षी 50 लाख अतिरिक्त प्रवाशांना हाताळू शकेल. महत्त्वाचे म्हणजे, ही नवीन प्रणाली केवळ मुंबईसाठीच नाही तर नवी मुंबई विमानतळासाठी देखील काम करेल. दोन्ही विमानतळ एका सामान्य दृष्टिकोन नियंत्रण प्रणालीने जोडले जातील, ज्यामुळे मुंबई क्षेत्राच्या हवाई क्षेत्राचा अधिक चांगला आणि समन्वित वापर करता येईल. मुंबई हवाई वाहतूक नियंत्रणाने यासाठी आधीच तयारी केली आहे. प्रगत आगमन व्यवस्थापक आणि प्रस्थान व्यवस्थापक प्रणाली जवळजवळ पूर्णपणे एकात्मिक आहेत. ऑटोमॅटिक डिपेंडंट सर्व्हेलन्सद्वारे सर्व्हेलन्स मजबूत करण्यात आला आहे आणि या क्षमतेने सुसज्ज विमानांवर डिजिटल पायलट-कंट्रोलर डेटा लिंक कम्युनिकेशनचा वापर केला जात आहे. प्रस्तावित बुद्धिमान दृष्टिकोन प्रणाली या संपूर्ण चौकटीवर कार्य करेल आणि विद्यमान हवाई वाहतूक व्यवस्थापन ऑटोमेशन प्लॅटफॉर्मशी पूर्णपणे एकत्रित केली जाईल.