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बोरीवली, वसईकरांना होणार फायदा! मुंबईत होतंय सातवं टर्मिनल, कधी सुरू होणार?

पश्चिम रेल्वेवर आणखी एक टर्मिनसचे काम वेगाने सुरू आहे. या टर्मिनसचे काम 2027पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी टर्मिनस उभारण्यात येणार आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 16, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:51 PM IST
बोरीवली, वसईकरांना होणार फायदा! मुंबईत होतंय सातवं टर्मिनल, कधी सुरू होणार?
Image Credit: The new Terminus on western railway is progressing at a rapid pace

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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