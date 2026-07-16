बोरीवली, वसईकरांना होणार फायदा! मुंबईत होतंय सातवं टर्मिनल, कधी सुरू होणार?

पश्चिम रेल्वेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे जोगेश्वरी कोचिंग टर्मिनल. हा प्रकल्प पुढील वर्षापर्यंत सेवेत येण्याची शक्यता असून आत्तापर्यंत 55 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. तसंच, हा प्रकल्प पश्चिम रेल्वेसाठी अत्यंत महत्त्वाता आहे. एकदा हा जोगेश्वरी कोचिंग टर्मिनल सेवेत आलं की सध्या कार्यरत असलेल्या टर्मिनसवरील ताण हलका होणार आहे.
पश्चिम रेल्वेचे महाव्यवस्थापक रामाश्रय पांडे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर नुकतीच या प्रकल्पाची पाहणी केली. तेव्हा त्यांनी अधिकाऱ्यांना कामाचा वेग वाढवून दिलेल्या मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 2022-23 मध्ये मंजूर झालेल्या या प्रकल्पांतर्गंत लांब पल्ल्याच्या गाड्यांच्या देखभाल, रेक स्टेबलिंग आणि संचालनासाठी स्वतंत्र सुविधा उभारण्यात येत आहेत.
सध्या पश्चिम रेल्वेवर कुर्ला, मुंबई सेंट्रल आणि सीएसएमटी हे तीन टर्मिनल आहे. त्यामुळं वसई, विरार आणि बोरीवलीला राहणाऱ्या नागरिकांना हे तीनही स्थानके लांब पडतात. जोगेश्वरी टर्मिनल झाल्यास पश्चिम उपनगरातील प्रवाशांना फायदा होणार आहे. या टर्मिनलवरुन 24 डब्याच्या रेल्वे गाड्यादेखील चालवता येऊ शकतात. जोगेश्वरी रेल्वे टर्मिनस हे मुंबईतील सातवे टर्मिनस असणार आहे. पश्चिम रेल्वेवरील राम मंदिर रेल्वे स्थानक आणि जोगेश्वरी टर्मिनस यांच्यामधील अंतर सुमारे 500 मीटर आहे. दोन स्थानकांच्या मधेच हे स्थानक होत आहे.
जोगेश्वरी टर्मिनलच्या सहयोगी इमारतीचे 90 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. अंतर्गंत फिनिशिंगची कामे पूर्ण झाले असून अंतर्गंत फिनिशिंगची कामे सुरू आहेत. तसंच,प्लॅटफॉर्मवरील छप्पर उभारणीचे कामही 70 टक्के पूर्ण झाले असून त्यासाठी खांब उभारण्यात येणार आहेत. उर्वरित संरचनात्मक व वास्तुशिल्पाची कामे सुरू आहेत. तसंच, प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1,2 आणि 3च्या भिंतीचे सुमारे 70 टक्के काम झाले आहे.
पश्चिम उपनगरात रेल्वेला अतिरिक्त टर्मिनल सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळं सध्याच्या टर्मिनलवरील गर्दी कमी होणार आहे. पश्चिम रेल्वेच्या सुरुवातीच्या योजनेनुसार, जोगेश्वरी टर्मिनन्समध्ये 1 होम आणि एक आयलंड प्लॅटफॉर्म आणि तीन मार्गिकांचा बांधण्याचा समावेश होता. यामध्ये 24 डब्यांच्या गाड्या उभ्या राहतील. यासाठी 76 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार होते. मात्र या नव्या प्रकल्पामुळं 50 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे. त्यामुळं प्रकल्प दोन टप्प्यात विभागण्यात येणार आहे. त्यानुसार, पहिला टप्पा मार्च तर दुसरा टप्पा डिसेंबर 2026मध्ये पूर्ण होणार आहे.