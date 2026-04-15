  महाराष्ट्र बातम्या
नाशिकमधील मल्टिनॅशनल कंपनीत गाजलेल्या प्रकरणाला नवे वळण! लैंगिक अत्याचार आणि धर्मांतराचं रिसॅार्टशी कनेक्शन

नाशिकमधील मल्टिनॅशनल कंपनीच्या वादाची सध्या चौकशी सुरु आहे, सध्या पोलिसांच्या हाती अनेक पुरावे लागले आहे. आता नाशिकमधील या प्रकरणाला नवे वळण आले आहे. 

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 15, 2026, 10:00 PM IST
 नाशिकमधील मल्टिनॅशनल कंपनीमध्ये झालेल्या प्रकरणामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र पेटून उठला आहे. मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्रामध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत चालले आहे. मागील काही दिवसांमध्ये सातत्याने गुन्हेगारीच्या बातम्या समोर येत आहेत. नाशिकमध्ये झालेल्या मल्टिनॅशनल कंपनीमधील लैंगिक अत्याचार आणि धर्मांतर प्रकरणाला आता नवे वळण आले आहे. एसआयटीच्या तपासामध्ये त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावरील रिसॉर्ट 'कनेक्शन' समोर आले आहे. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज आणि महत्त्वाचे पुरावे जप्त या प्रकरणासंदर्भात जप्त केले आहेत. तर दुसरीकडे, या प्रकरणातील संशयित आरोपी अश्विनी चैनानीला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. 

रिसॉर्टचे सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांच्या ताब्यात

नाशिकच्या एका नामांकित मल्टिनॅशनल कंपनीत महिला सहकाऱ्यांचं लैंगिक शोषण आणि धर्मांतरासाठी दबाव टाकल्याचं प्रकरण सध्या संपूर्ण राज्यात गाजत आहे. या प्रकरणाच्या तपासासाठी नेमलेल्या एसआयटीनं आता आपला मोर्चा त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावरील रिसॉर्ट्सकडे वळवण्यात आला आहे. एसआयटीनं या रिसॉर्टमध्ये जाऊन सविस्तर पंचनामा केला असून तिथलं सीसीटीव्ही फुटेजही ताब्यात घेतल आहे. केवळ रिसॉर्टच नव्हे, तर कंपनीतील लॉबी आणि पॅन्ट्रीचीही कसून तपासणी करण्यात आली आहे. फॉरेन्सिक टीमने इथून काही महत्त्वाचे पुरावे गोळा केले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणातील आणखी धागेदोरे समोर येण्याची शक्यता आहे.

मॅनेजर अश्विनी चैनानी हिला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी

या प्रकरणातील महत्त्वाची संशयित आणि कंपनीची ऑपरेशनल मॅनेजर अश्विनी चैनानी हिच्या पोलीस कोठडीची मुदत संपल्यानं तिला आज न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. पीडितेच्या तक्रारीकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केल्याचा आणि आरोपींना पाठबळ दिल्याचा ठपका चैनानीवर आहे. न्यायालयानं तिला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. यापूर्वीच इतर आरोपींची कोठडीत रवानगी झाली असून, मुख्य संशयित निदा खान अजूनही फरार आहे. काही आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या सहभागाबाबत अद्याप काहीही हाती आलं नाही. मात्र यंत्रणांकडून सखोल तपास सुरू असल्याचं समोर येतं आहे. 

धक्कादायक पुरावे लागले पोलिसांच्या हाती

पोलिसांनी आतापर्यंत अश्विनी चैनानीचे बँक स्टेटमेंट्स, ई-मेल आणि सीडीआर तपासले आहेत. यातून अनेक धक्कादायक धागेदोरे पोलिसांच्या हाती लागले आहेत. आता पोलीस फरार निदा खानच्या मागावर असून, तिची अटक झाल्यास या धर्मांतर रॅकेटचा खरा चेहरा समोर येण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणासंदर्भात सविस्तर सांगायचे झाले तर आणखी तीन महिला पीडितांवर एफआयआर होण्याची शक्यता आहे. असे म्हटले जात आहे की मानसिक आघा, भीती आणि सामाजिक दबाव या कारणांमुळे सुरूवातीला तक्रार दाखल करण्यास टाळाटाळ केली असे सांगितले जात आहे. 

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.  ...Read More

