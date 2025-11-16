English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अंजली दमानियांना घोटाळयांचे कागदपत्रं कोण देतं? दमानियांनी स्पष्टचं सांगितलं

Anjali Damania To The Point Interview: अंजली दमानिया यांनी झी 24 तासच्या कार्यक्रमात अनेक धक्कादायक गौप्यस्फोट केले आहेत. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 16, 2025, 10:52 AM IST
अंजली दमानियांना घोटाळयांचे कागदपत्रं कोण देतं? दमानियांनी स्पष्टचं सांगितलं
The Point Interview Who gives Anjali Damania the documents of the scams

Anjali Damania To The Point Interview: झी २४ तासनं बाहेर काढलेल्या कोरेगाव पार्क जमीन गैरव्यवहार प्रकरणानंतर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी टु द पॉइंट कार्यक्रमात अनेक धक्कादायक गौप्यस्फोट केले आहेत. यावेळी अंजली दमानियांना त्यांना घोटाळ्याचे कागदपत्रे कोण देतं?? असं विचारताच त्यांनी सगळंच सांगितलंय. 

अंजली दमानियांनी पुढे म्हटलं की, पृथ्वीराज चव्हाणांना विचारा की सिंचन घोटाळ्याचे कागदपत्रे त्यांना पहिले कोणी दिले. माझी आणि त्यांची भेट रात्री 11 ते 2.30 वाजता झाली. तेव्हा माझ्यासोबत 15 माणसं होती. तेव्हा मी त्यांना माझ्यासमोर बसवून मी त्यांना पूर्ण सांगितलं होतं. त्याच्याच दुसऱ्या दिवशी श्वेतपत्रिका काढली होती सिंचनाची. 

मला जेव्हा गमंत वाटते की लोकं जेव्हा म्हणतात की तुम्हाला कागदपत्रे अमुक देत असेल तमुक देत असेल. मग तुम्ही त्याच्याविरोधात बोलत नाहीत. मला नेहमी लोकांना बोलावं वाटतं की मी एकटी आहे. मला जेवढ झेपतं तेव्हड मी करते. चार-पाच जणांविरुद्ध मी लढते. तुम्हीदेखील थोडी हिम्मत दाखवून लढा तरच देश बदलेल. मला दोनदा सिक्युरीटी दिली होती. मी लिहून दिलंय मला सिक्युरिटी नकोय, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

 पुढे त्या म्हणाल्या की, 'आत्ताच्या घटकेला मी अमिरिकेत असताना मला फोन आला होता उच्चअधिकाऱ्यांचा, की आम्हाला अशा इनपुट आल्यात की यावेळेला तुमचा गेम करणार आहेत. तुम्ही काळजी घ्या, तुम्ही गाड्या बदलून वापरा, तुम्ही गाडीत असताना फोन वापरु नका अन्यथा लोकेशन कळेल. पण इतकं असूनही आम्ही जीवावर उदार होऊन कशाची पर्वा न करता लढतोय तर लोकांनी बोलताना भान ठेवून बोलावं की आपण काय बोलतोय.'

पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी राजीनामा द्यावा, अंजली दमानियांची टू द पॉईंट मागणी

झी २४ तासनं बाहेर काढलेल्या कोरेगाव पार्क जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाची जिल्हाधिका-यांना पूर्ण कल्पना होती असा खळबळजनक आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानियांनी केलाय. पुण्याच्या जिल्हाधिका-यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. अमेडिया कंपनीनं जमीन व्यवहार मे महिन्यात केल्यानंतर जून महिन्यानंतर बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियावर जमीन रिकामी करण्यासाठी दबाव आणला होता. या संदर्भात बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियानं एक पत्रही जिल्हाधिका-यांना लिहिलं होतं. त्यावर जिल्हाधिका-यांनी संबंधित प्रांत आणि तहसीलदारांना याबाबत सूचना दिल्याचा दावाही दमानियांनी केलाय. जिल्हाधिका-यांनी जाणिवपूर्वक या प्रकरणाकडं दुर्लक्ष केल्याचा आरोप दमानियांनी केलाय. पुण्याच्या जिल्हाधिका-यांना निलंबित करण्यात यावं किंवा त्यांचा राजीनामा घ्यावा अशी मागणी अंजली दमानियांनी केलीय.

