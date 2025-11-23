English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

थंडीत महागली अंडी, ऐन हिवाळ्यात ग्राहकांच्या खिश्याला कात्री

'संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे' असे म्हटले जाते. परंतु दररोज अंडी खाण्यासाठी आता खिशाला थोडा भार द्यावा लागणार आहे. पौष्टीक तत्त्वांनी भरपूर असलेल्या अंड्याची किंमत जाणून घ्या.

Updated: Nov 23, 2025, 12:21 PM IST
थंडीत महागली अंडी, ऐन हिवाळ्यात ग्राहकांच्या खिश्याला कात्री

ऐन थंडीच्या सीझनमध्ये राज्यात अंड्यांचा तुटवडा निर्माण झाला असून, अंड्यांची किंमत प्रतिनगाचे वधारली आहे. तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशमध्ये कोंबड्यांना संसर्ग झाल्याने राज्यात दैनंदिन मागणीच्या तुलनेत अंड्यांचा पुरवठा निम्म्यावर आल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. 

Add Zee News as a Preferred Source

जिममध्ये जाणारे युवक आणि खवैय्ये सगळेच अंड्यांना प्राधान्य देतात. अशात हिवाळ्याची चाहूल लागताच अंड्यांचे दर वाढले आहेत. दरवर्षी थंडीत अंड्यांची मागणी वाढत आहे. काही अहवालांनुसार ग्राहकांचा कल मांसाहारापेक्षा अंडी सेवनाकडे अधिक असल्यामुळे मागणी वाढत आहे. दरम्यानच सांगितले जात आहे की ही दरवाढ काही महिने अशीच कायम राहणार आहे.

थंडीच्या वाढत्या कडाक्याने अंड्यांच्या दरात मोठी वाढ झाली असून 30 अंड्यांचा ट्रे 170 रुपयांवरून 200 ते 219 रुपयाला, अंडे खाणाऱ्यांच्या खिशाला कात्री, अशात मग एक अंडं कितीला?

एक अंडं कितीला?
राज्यात दररोज तीन कोटी अंड्यांची मागणी असते. त्यात राज्यातील कुक्कुटपालक दीड कोटी अंड्यांची गरज भागवतात. उर्वरित अंड्यांची गरज इतर राज्यांतील कुक्कुटपालकांकडून भागवली जाते. गेल्या काही दिवसांत कुक्कुटपालनासाठी आवश्यक असणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या किमतीही नियंत्रणात आहेत. मात्र तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशातून अंडी राज्यात येण्याचे प्रमाण कमी झाल्याने दर वाढू लागले आहेत. सध्या ठोक बाजारपेठेत अंड्यांचा दर 7 रुपये 10 पैसे झाला असून किरकोळ बाजारात हे दर आठ रुपयांवर जाण्याची दाट शक्यता आहे. 

हे ही वाचा: ट्रॅफीक पोलीस आणि खाकी वर्दीतल्या पोलिसांमध्ये काय फरक? तुमची गाडी अडवण्याचा अधिकार यापैकी कोणाला? जाणून घ्या!

पश्चिम-उत्तर महाराष्ट्रावर मदार
पशुसंवर्धन आयुक्तालयाच्या माहितीनुसार राज्यात साधारणतः 2050  कुक्कुटपालन केंद्रे आहेत. सर्वाधिक कुक्कुटपालनाचा व्यवसाय पुणे जिल्ह्यात होतो. त्या पाठोपाठ नाशिक आणि नंदूरबार हे जिल्हे येतात. विदर्भात हा व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे पश्चिम आणि उत्तर महाराष्ट्रावर अंड्यांच्या पुरवठा अवलंबून आहे.

About the Author
Tags:
price of eggseggsWinter seasonegg Price in maharashtraegg recipe

इतर बातम्या

... तर लाल किल्ला येथे आधीच झाला असता स्फोट? तो वाद झाला अन...

भारत