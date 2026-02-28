English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • सोन्याचा दर 2 लाखाच्यावर जाणार? अमेरिका-इराण युद्धाचा परिणाम महाराष्ट्रावर, जळगावमध्ये सोन्याच्या दराचा भडका उडाला

अमेरिका-इराण युद्धाचा परिणाम महाराष्ट्रावर झाला आहे. जळगावमध्ये सोन्याच्या दराचा भडका उडाला आहे. सोन्याचा दर 2 लाखाच्यावर जाणार असल्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 28, 2026, 09:21 PM IST
Iran-Israel War Impact on Gold-Silver: अमेरिका-इराण युद्धाची परिणाम थेट जळगावच्या सुवर्णनगरीवर झालेला पाहायला मिळाला आहे. अमेरिका-इराण युद्धामुळे जळगावमध्ये सोन्याच्या दराचा भडका उडाला आहे. आतापर्यंत जळगावमध्ये दिवसभरात सोन्यामध्ये तब्बल नऊ हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. सोन्याचे दर जीएसटीसह 1 लाख 73 हजार 100 रुपयांवर पोहोचले आहेत.  ऐन लगीनसराईमध्ये सोन्याचे दर वाढल्यामुळे ग्राहकांमध्ये चिंता पसररली आहे.  युद्ध सुरुच राहिलं तर सोनं दोन लाखापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता सुवर्ण व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे.  जळगावच्या सुवर्णनगरीमध्ये सोन्याच्या दरामध्ये काही तासांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. 

इराण आणि इस्रायलमध्ये युद्ध सुरू झाले आहे. मध्य पूर्वेतील या वाढत्या संकटाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार आहे. इराण आणि इस्रायलमधील सुरू असलेला तणाव अशा टप्प्यावर पोहोचला आहे जिथे जागतिक बाजारपेठेतील गुंतवणूकदार त्यांच्या आर्थिक स्थितीबद्दल अधिकाधिक चिंतेत पडत आहेत. हे सर्व थेट भारतीय एमसीएक्स बाजारातील सोन्या-चांदीच्या किमतींवर दिसून येते.

सोनच्या दरात प्रचंड दरवाढ 

युद्धामुळे तणाव वाढला आहे. गुंतवणूकदार शेअर बाजारातून पैसे काढून सोन्यात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात करतील. अनिश्चित काळातील सोने नेहमीच सर्वात सुरक्षित गुंतवणूक मानले जाते असे तज्ज्ञांचे मत आहे. 2026 च्या सुरुवातीला सोन्याच्या किमतींनी मागील सर्व विक्रम मोडले. जर तणाव कायम राहिला तर देशांतर्गत बाजारात 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत 2 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.

चांदीचे दर वाढणार

फक्त सोनंच नाही तर  उद्योगातील मागणी आणि युद्धकाळातील परिस्थितीमुळे चांदीच्या किमतीतही लक्षणीय वाढ होऊ शकते. शुक्रवारी चांदीच्या किमतीत प्रति किलो 16,000 ची नाट्यमय वाढ नोंदली गेली. तज्ञांचे म्हणणे आहे की युद्धकाळात पुरवठा साखळी विस्कळीत होते, ज्यामुळे चांदीच्या किमती त्यांच्या मागील उच्चांकावर परत येऊ शकतात.

युद्धाच्या उद्रेकामुळे भारतासह जगभरातील गुंतवणूकदार घाबरले

युद्धाच्या उद्रेकामुळे भारतासह जगभरातील गुंतवणूकदार घाबरले आहेत. या हल्ल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. भारतासह अनेक देश होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून त्यांचे कच्चे तेल आयात करतात. या युद्धादरम्यान हा भाग बंद राहण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतील. शुक्रवारी कच्च्या तेलाच्या किमती 2.78 टक्के ने वाढून प्रति बॅरल 67.02 वर बंद झाल्या. सोमवारी कमोडिटी मार्केट उघडल्यावर ते आणखी वाढेल. 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
The price of gold will go above 2 lakhsIran Israel War Impact on Gold SilverIran Israel WarGold Silver Rateसोन्याचे दर

