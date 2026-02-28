सोन्याचा दर 2 लाखाच्यावर जाणार? अमेरिका-इराण युद्धाचा परिणाम महाराष्ट्रावर, जळगावमध्ये सोन्याच्या दराचा भडका उडाला

Iran-Israel War Impact on Gold-Silver: अमेरिका-इराण युद्धाची परिणाम थेट जळगावच्या सुवर्णनगरीवर झालेला पाहायला मिळाला आहे. अमेरिका-इराण युद्धामुळे जळगावमध्ये सोन्याच्या दराचा भडका उडाला आहे. आतापर्यंत जळगावमध्ये दिवसभरात सोन्यामध्ये तब्बल नऊ हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. सोन्याचे दर जीएसटीसह 1 लाख 73 हजार 100 रुपयांवर पोहोचले आहेत. ऐन लगीनसराईमध्ये सोन्याचे दर वाढल्यामुळे ग्राहकांमध्ये चिंता पसररली आहे. युद्ध सुरुच राहिलं तर सोनं दोन लाखापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता सुवर्ण व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे. जळगावच्या सुवर्णनगरीमध्ये सोन्याच्या दरामध्ये काही तासांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.
इराण आणि इस्रायलमध्ये युद्ध सुरू झाले आहे. मध्य पूर्वेतील या वाढत्या संकटाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार आहे. इराण आणि इस्रायलमधील सुरू असलेला तणाव अशा टप्प्यावर पोहोचला आहे जिथे जागतिक बाजारपेठेतील गुंतवणूकदार त्यांच्या आर्थिक स्थितीबद्दल अधिकाधिक चिंतेत पडत आहेत. हे सर्व थेट भारतीय एमसीएक्स बाजारातील सोन्या-चांदीच्या किमतींवर दिसून येते.
युद्धामुळे तणाव वाढला आहे. गुंतवणूकदार शेअर बाजारातून पैसे काढून सोन्यात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात करतील. अनिश्चित काळातील सोने नेहमीच सर्वात सुरक्षित गुंतवणूक मानले जाते असे तज्ज्ञांचे मत आहे. 2026 च्या सुरुवातीला सोन्याच्या किमतींनी मागील सर्व विक्रम मोडले. जर तणाव कायम राहिला तर देशांतर्गत बाजारात 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत 2 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.
फक्त सोनंच नाही तर उद्योगातील मागणी आणि युद्धकाळातील परिस्थितीमुळे चांदीच्या किमतीतही लक्षणीय वाढ होऊ शकते. शुक्रवारी चांदीच्या किमतीत प्रति किलो 16,000 ची नाट्यमय वाढ नोंदली गेली. तज्ञांचे म्हणणे आहे की युद्धकाळात पुरवठा साखळी विस्कळीत होते, ज्यामुळे चांदीच्या किमती त्यांच्या मागील उच्चांकावर परत येऊ शकतात.
युद्धाच्या उद्रेकामुळे भारतासह जगभरातील गुंतवणूकदार घाबरले आहेत. या हल्ल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. भारतासह अनेक देश होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून त्यांचे कच्चे तेल आयात करतात. या युद्धादरम्यान हा भाग बंद राहण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतील. शुक्रवारी कच्च्या तेलाच्या किमती 2.78 टक्के ने वाढून प्रति बॅरल 67.02 वर बंद झाल्या. सोमवारी कमोडिटी मार्केट उघडल्यावर ते आणखी वाढेल.