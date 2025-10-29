बाबो! हिवाळ्यातील हापूसची एक पेटी घेण्यासाठी तुमचा महिन्याचा पगारही कमी पडेल; दर आहेत...

Hapus Mango Price In Mumbai: जगभरातील खवय्यांना वेड लावलेल्या कोकणातील हापूसची सहा डझनांची पहिली पेटी यंदा दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर बाजारात दाखल झाली होती. देवगड हापूसला हा विक्रमी मान मिळाला असून या पिकलेल्या आंब्यांना 25 हजार रुपयांचा आजवरचा सर्वाधिक भाव मिळाला आहे, अशी माहिती येथील व्यापाऱ्यांनी दिली. मंगळवारी बोली लावून या पेटीची विक्री करण्यात आली. या आंब्यांना फक्त भारतातच नाही तर जगभरात भरपूर मागणी असते.
एपीएमसीच्या फळ बाजारात दरवर्षी नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये मुहूर्ताचा हापूस दाखल होतो. यंदा ऑक्टोबरमध्येच खवैय्यांना हापून आंबा खायला मिळणार आहे. पेटीतील आंबे पिकल्यानंतर तिची बोली लावण्यात आली. या पेटीला 25 हजार रुपयांचा विक्रमी भाव मिळाला असल्याच हर्षल जेजुरकर, व्यापारी, नानाभाऊ जेजुरकर अँड कंपनी यांच्याकडून कळवण्यात आलं आहे.
कोणत्या बाजारत झाले हापूस आंब्याचे आगमन?
मुंबईतील वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ऑक्टोबर महिन्यातच हापूस आंबा विक्रीसाठी आला आहे. यानुसार 4 डझन हापूस आंब्याच्या पेटीला अंदाजे शतकातील अर्थात एक लाखाचा दरविक्रमी दर लिलाव पद्धतीनं मिळेल. खरे तर हापूस आंब्यांचा खरा हंगाम अजून सुरु झालेला नाही. पण, तरी शेतकरी बांधवानी अपार मेहनत घेऊन आंबा व्यापाराचा शुभारंभ केला आहे. एका पेटीमागे 25 हजारांचा घवघवीत भाव मिळाल्यामुळे हंगामाचा पहिला आंबा व्यापाऱ्यांसाठी तसेच शेतकऱ्यासाठी शुभ मानला जात आहे.
गेल्या वर्षीच्या आंब्यांची किंमत एकदा पाहाच
2024 पाच डझन पेटीला
17,000 रुपये
2023 सहा डझन
21,000 रुपये
दोन डझन
9,000 हजार