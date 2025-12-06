इच्छुक उमेदवार मतदार यादीत मयत, नाशिकच्या मतदार यादीतील धक्कादायक प्रकार

Municipal Elections : आठ वर्षांनंतर होणाऱ्या महापालिका निवडणूकांमधली चुरस सध्या वाढली आहे. इच्छुक उमेदवारांची स्पर्धा संपविण्यासाठी थेट त्यांना मयत दाखविण्याचा पराक्रम करण्यात आला आहे. आता ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर या उमेदवारांना आपण जिवंत आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करावा लागतोय. बघुयात नेमकं काय घडलंय.
हे आहेत सिडको परिसरातील भाजपचे मंडल अध्यक्ष अविनाश पाटील. भाजपशी एकनिष्ठ असलेल्या या कार्यकर्त्याने यावेळी नगरसेवक पदासाठी तयारी केली होती. मात्र ज्यावेळी मतदारयादी बाघितली त्यावेळी त्यांचंच नाव गायब असल्याचे समोर आलं. याच्या आणखी खोलात गेल्यावर समोर आलं ते धक्कादायक वास्तव. समोर धडधडीत उभ्या असणाऱ्या अविनाश पाटलांना चक्क मयत दाखवण्यात आलं.
मयत व्यक्तींची निवडणुक आयोगाच्या यादीत नावं असणं नवीन नाहीये. पण इथे चक्क जिवंत व्यक्तीलाच मयत दाखवण्यात आलंय. उमेदवारांनाच मयत दाखवण्याचा हा काही एकमेव प्रकार नाहीये. तर अश्या 3 उमेदवारांना मयत दाखवण्यात आलंय. तर काही ठिकाणी नावंच गायब केल्याचा आरोप होतोय. यामुळे या उमेदवारांना फक्त उमेदवारीच नाही तर मतदानावर सुद्धा पाणी सोडावं लागणार आहे. म्हणून याबाबत कारवाईची मागणी केली जातेय.
या सर्व उमेदवारांना आता आपण जिवंत आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी कोर्टाच्या पायऱ्या चढाव्या लागणार आहेत. तर दुसरीकडे नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात लक्ष घालत कारवाईचं आश्वासन दिलंय.
निवडणुकीच्या तोंडावर घडलेल्या या प्रकारामुळे प्रत्येक उमेदवाराने आपल्या नावांची सखोल तपासणी करुन घ्यावी असं जिल्हाधिकाऱ्यांनी म्हटलंय. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक मध्ये प्रत्येक प्रभागात स्पर्धा निर्माण झालीये. त्यामुळे निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्यापेक्षा मागच्या दाराने उमेदवारच गायब करण्याचा हा प्रयत्न आहे का? आणि जर तसं असेल तर यासाठी पैश्यांची देवाण घेवाण झालीये का हे प्रश्न उपस्थित होतायत.
FAQ
1. हा प्रकार नेमका काय घडला?
नाशिकमधील महापालिका निवडणुकीत तीन इच्छुक उमेदवारांना निवडणूक आयोगाच्या यादीत ‘मयत’ दाखवण्यात आले आहे. त्यामुळे ते स्वतः जिवंत असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी धडपडत आहेत.
2. कोणत्या नेत्यासोबत प्रमुख घटना घडली?
या प्रकरणातील सर्वात चर्चेत असलेलं नाव म्हणजे सिडको परिसरातील भाजपचे मंडल अध्यक्ष अविनाश पाटील. मतदारयादीत त्यांचं नाव गायब होतं आणि पुढे तपासल्यावर ते ‘मयत’ दाखवल्याचे लक्षात आले.
3. हा प्रकार प्रथमच घडला आहे का?
मतदारयादीत मयत व्यक्तींची नावं राहणं नवीन नाही. परंतु जिवंत असलेल्या उमेदवारांनाच ‘मयत’ दाखवण्याचा प्रकार हा अत्यंत दुर्मिळ आणि गंभीर मानला जात आहे.