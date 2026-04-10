श शाळेचा, ध धोक्याचा! कोल्हापुरातील अंगणवाड्यांची परिस्थिती चिंताजनक

प्रताप नाईक (प्रतिनिधी) कोल्हापूर : राज्यातील अंगणवाड्यांची वास्तव परिस्थिती चिंताजनक असल्याचं पुन्हा एकदा समोर आलंय. अनेक अंगणवाड्या आजही धोकादायक इमारतींमध्ये भरताहेत. स्वतःची इमारत नसल्यामुळे काही ठिकाणी भाड्याच्या जागेत, तर काही ठिकाणी समाज मंदिर, तरुण मंडळाचे हॉल अशा ठिकाणी अंगणवाडी चालवल्या जाताहेत. यामुळे लहान मुलांच्या जीवाशी खेळ सुरू असल्याचं चित्र आहे. याला जबाबदार कोण? असा सवाल उपस्थित केला जातोय.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील वडणगे येथील अंगणवाडीत भविष्यातील पिढी घडतेय. इथे संस्कारांचे धडे दिले जातायत, अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिस मुलांना आनंदी आणि प्राथमिक शिक्षण देताहेत. त्यांचं आरोग्यही जपण्याचा प्रयत्न करताहेत. मात्र हीच अंगणवाडी दुसऱ्या मजल्यावर भरत असल्यामुळे लहान मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनलाय. पर्यायी जागा उपलब्ध नसल्यामुळे एकाच ठिकाणी दोन अंगणवाड्या सुरू ठेवण्याची वेळ आलीय. 1990 पासून याच ठिकाणी अंगणवाडी सुरू आहे. अंगणवाडी सेविकांनी ग्रामपंचायतीकडे वारंवार नवीन इमारतीची मागणी केली. मात्र अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.
अंगणवाडी सेविका सातत्याने प्रयत्न करत असल्या तरी नवीन इमारत मिळत नाहीय. त्यामुळे जीव धोक्यात घालूनच अंगणवाडी चालवावी लागतेय. दुसरीकडे पालकांनाही मोठी चिंता आहे. अंगणवाडीची अवस्था पाहून त्यांचा जीव टांगणीला लागतोय. मात्र पर्याय नसल्यामुळे आपल्या चिमुकल्यांना याच अंगणवाडीत सोडावं लागतंय.
0 ते 6 वर्षे वयोगटातील बालकांचा मानसिक आणि शारीरिक विकास हा अंगणवाडीचा मुख्य उद्देश आहे. त्यांना पोषण, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या सुविधा देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. मात्र वास्तवात अनेक अंगणवाड्या मोडकळीला आलेल्या खोल्यांमध्ये तर काही ठिकाणी व्यायामशाळा किंवा तात्पुरत्या जागांमध्ये भरताहेत. यामुळे बालकांच्या आरोग्यावर आणि सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय.
कोल्हापूर जिल्ह्यात 3 हजार 915 अंगणवाड्या
335 अंगणवाड्या प्राथमिक शाळांमध्ये भरतात
184 अंगणवाड्या ग्रामपंचायत इमारतींमध्ये भरतात
184 अंगणवाड्या समाज मंदिरांमध्ये भरतात
तब्बल 623 अंगणवाड्या भाड्याच्या इमारतीत भरतात
अंगणवाडी सेविकांनी अनेकवेळा नवीन इमारतींसाठी मागणी केली. पण सरकारकडून या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केलं जात आहे. कोल्हापूर जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या वतीने ही परिस्थिती सुधारावी यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे कोल्हापूर जिल्हा परिषद जिल्हा अधिकारी नितीन म्हस्के यांनी सांगितले आहे. हा प्रश्न एका कोल्हापूर जिल्हा पुरता मर्यादित नाही, तर संपूर्ण राज्य मध्ये अंगणवाडी इमारतीचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यामुळे आता तरी सरकार डोळे उघडणार का? आणि या चिमुकल्यांना सुरक्षित अंगणवाडी मिळणार का? याकडे आता लक्ष लागलंय.