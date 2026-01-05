वसईत वाजले 'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान' गाणे, पुढे काय घडलं? जाणून घ्या

वसई तालुक्यातील नायगाव परिसरात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, एका सलूनमध्ये पाकिस्तानचा जयघोष करणारे गाणे मोठ्या आवाजात लावण्यात आल्याने परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर नागरिकांमध्ये संतापाची भावना दिसून आली. याप्रकरणी नायगाव पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत सलून चालकाविरोधात गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली आहे.
वसई पूर्वेतील चिंचोटी परिसरात ‘रुहान हेअर कटिंग सलून’ नावाचे केशकर्तनालय आहे. बुधवारी, 31 डिसेंबर रोजी नायगाव पोलीस या भागात नियमित गस्त घालत असताना, संबंधित सलूनमधून पाकिस्तानचा जयघोष करणारे गाणे मोठ्या आवाजात ऐकू आले. हे लक्षात येताच गस्तीवर असलेले पोलीस उपनिरीक्षक पंकज किलजे यांनी तात्काळ सलूनमध्ये प्रवेश केला.
तपासादरम्यान असे आढळून आले की सलूनचा चालक अब्दुल रहमान शाह (वय 25) याने यूट्यूबवर उपलब्ध असलेले ‘काश्मिर बनेगा पाकिस्तान’हे गाणे ब्लूटूथ स्पीकरवर मोठ्या आवाजात लावले होते. हे गाणे भारताच्या सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडतेविरोधात असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. अशा प्रकारच्या कृतीमुळे दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण होण्याची शक्यता असून, सार्वजनिक शांतता बिघडू शकते, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
या घटनेची माहिती मिळताच काही नागरिकांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. दरम्यान, या प्रकाराचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्यामुळे प्रकरण अधिक गंभीर बनले. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलिसांनी तत्काळ हस्तक्षेप करत आरोपीला ताब्यात घेतले आणि त्याच्याविरोधात संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल केला.
सार्वजनिक ठिकाणी देशविरोधी घोषणा किंवा गाणी वाजवणे हे गंभीर स्वरूपाचे कृत्य असून, यामुळे सामाजिक सलोखा बिघडण्याची शक्यता असते. नायगाव पोलिसांनी वेळेवर कारवाई करून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवली, त्यामुळे मोठा अनुचित प्रकार टळला. पोलिसांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, अशा प्रकारच्या आक्षेपार्ह कृती आढळल्यास तात्काळ पोलिसांना माहिती द्यावी. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे, असेही पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.