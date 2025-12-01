English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महाराष्ट्रातील निवडणुका पुढे का ढकलल्या? राज्य निवडणूक आयोगाचा मोठा खुलासा

महाराष्ट्रातील निवडणुका पुढे का ढकलल्या याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाचा मोठा खुलासा केला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 1, 2025, 04:43 PM IST
Maharashtra Local Body Election 2025 : राज्यात ज्या ज्या ठिकाणी नगरपरिषदाच्या अध्यक्षपदावरून आक्षेप आहे त्या ठिकाणी सर्वच निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. पुणे जिल्ह्यातील बारामती तालुक्यासह हिल्यानगर जिल्ह्यातील 12 पैकी 4 नगरपरिषद निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. महाराष्ट्रातील निवडणुका पुढे का ढकलल्या. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने मोठा खुलासा केला आहे. 

सर्व बाजूंचा विचार करून आणि कायदेशीर सल्ला घेऊनच काही निवडणुका पुढे ढकलल्या असल्याचे  स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांकडून देण्यात आले.  एकूण 24 नगरपालिका आणि दीडशे सदस्यांच्या निवडणुका या 20 डिसेंबरला होणार, या निवडणुकांवर परिणाम होणार नसल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे म्हणणं आहे.  17 1( ब ) तरतुदीनुसार उमेदवाराने कोर्टात अपील केल्यास उमेदवाराला अर्ज मागे घेण्यासाठी ठराविक वेळ देणं गरजेचं आहे. अन्यथा संपूर्ण निवडणुकीवर परिणाम झाला असता आणि निवडणुका स्थगित कराव्या लागल्या असत्या, त्यामुळे ठराविक निवडणुका पुढे ढकलल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने दिली. 

 ज्या निवडणुका पुढे ढकलले आहेत त्यांना पुरेसा वेळ नियम क आणि ड प्रमाणे देण्यात आला आहे आणि त्यानुसार 20 डिसेंबरला ढकललेल्या निवडणुका घेण्यात येत आहेत.  24 नगरपालिका मधील नगराध्यक्ष आणि 150 च्या जवळपास सदस्यांच्या प्रचार खर्चाचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने विचाराधीन ठेवला असून याबद्दल लवकरच निर्णय जाहीर केला जाईल. याबाबत राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसोबत आज बैठक पार पडली आहे

 नगराध्यक्ष पदासाठी जनतेमधून नगराध्यक्ष निवडून येणार त्यामुळे तिथे एकदाच मतदान होणार काही प्रभागांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्यामुळे प्रभागातील निवडणुकांसाठी दुसऱ्यांदा मतदान कराव लागणार. जिथे जिथे निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत त्या ठिकाणच्या 24 निवडणूक अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांना मार्फत अहवाल सादर करण्यास सांगितला असून कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्याची सूत्रांची माहिती आहे.  पुढे ढकललेल्या निवडणुकांमध्ये नव्याने उमेदवाराला अर्ज भरता येणार नाही, फक्त अर्ज मागे घेता येणार. चिन्ह वाटप आवश्यकतेनुसार होईल असेही सांगण्यात आले. 

