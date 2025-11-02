राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा धुरळा उडणार

ब्युरो रिपोर्ट, झी 24 तास मुंबई: राज्यातील महत्वाच्या महापालिकांमध्ये आपलाच महापौर बसावा यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी रणनीती आखायला सुरूवात केलीय...त्यात सर्व पक्षांचं लक्ष आहे ते मुंबई महापालिकेच्या महापौर पदावर.. मुंबई पालिकेत आपलाच महापौर बसावा यासाठी आतापासूनच नेते मैदानात उतरलेत..वातावरण निर्मिती करायला सुरूवात झालीय.. मागल्या दोन दशकांपासून शिवसेनेची मुंबई महापालिकेवर सत्ता होती.. आता शिवसेनेच्या फुटीनंतर उद्धव ठाकरेंसाठी ही निवडणूक अस्तित्वाची असणार आहे.. एकीकडे उद्धव ठाकरेंनी निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरू केलीय.तर दुसरीकडे मुंबई महापालिकेत आपल्याच पक्षाचा महापौर होऊ दे असं गा-हाणं देवाकडे घातलंय...तसेच कुणी ऐको किंवा नको पण देव आपलं ऐकत असल्याचंही सांगत ठाकरेंनी महापालिकेवर आपलीच सत्ता येणार असल्याचं स्पष्ट केलंय..
2012 मध्येही उद्धव ठाकरेंनी देवाला नवस केला होता.. त्यावेळी मुंबई महापालिकेवर शिवसेनेची सत्ता आली होती आणि शिवसेनेचे सुनील प्रभू हे मुंबईचे महापौर झाले होते... या जुन्या आठवणीलाही उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी उजाळा दिलाय.
मुंबईच्या महापौरपदासाठी उद्धव ठाकरेंनी देवाला घातलेल्या गाऱ्हाण्यावरून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधलाय.. निवडून आल्यानंतर उद्धव ठाकरे देवाला आणि जनतेलाही विसरतात असं म्हणत बावनकुळेंनी ठाकरेंना लक्ष्य केलंय.
आपल्याच पक्षाचा महापौर व्हावा यासाठी उद्धव ठाकरेंनी देवाला गाऱ्हाणं घातलंय.. 2012 ला गाऱ्हाणं घातलं आणि शिवसेनेचा महापौर झालं असंही यावेळी उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं. त्यामुळे अस्तित्वाच्या या लढाईत उद्धव ठाकरेंना देव पावणार का ? आणि 2012 ची पुनरावृत्ती होणार का? हे पाहणंही तितकंच महत्वाचं ठरणार आहे.