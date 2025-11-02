English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा धुरळा उडणार

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेवलेत.सर्व राजकीय पक्षांनी या निवडणुकांसाठी कंबर कसलीय.. सर्व पक्षांचं लक्ष आहे ते मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीवर..  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 2, 2025, 10:11 PM IST
ब्युरो रिपोर्ट, झी 24 तास मुंबई: राज्यातील महत्वाच्या महापालिकांमध्ये आपलाच महापौर बसावा यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी रणनीती आखायला सुरूवात केलीय...त्यात सर्व पक्षांचं लक्ष आहे ते मुंबई महापालिकेच्या महापौर पदावर.. मुंबई पालिकेत आपलाच महापौर बसावा यासाठी आतापासूनच नेते मैदानात उतरलेत..वातावरण निर्मिती करायला सुरूवात झालीय.. मागल्या दोन दशकांपासून शिवसेनेची मुंबई महापालिकेवर सत्ता होती.. आता शिवसेनेच्या फुटीनंतर उद्धव ठाकरेंसाठी ही निवडणूक अस्तित्वाची असणार आहे.. एकीकडे उद्धव ठाकरेंनी निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरू केलीय.तर दुसरीकडे मुंबई महापालिकेत आपल्याच पक्षाचा महापौर होऊ दे असं गा-हाणं देवाकडे घातलंय...तसेच कुणी ऐको किंवा नको पण देव आपलं ऐकत असल्याचंही सांगत ठाकरेंनी महापालिकेवर आपलीच सत्ता येणार असल्याचं स्पष्ट केलंय..

2012 मध्येही उद्धव ठाकरेंनी देवाला नवस केला होता.. त्यावेळी मुंबई महापालिकेवर शिवसेनेची सत्ता आली होती आणि शिवसेनेचे सुनील प्रभू हे मुंबईचे महापौर झाले होते... या जुन्या आठवणीलाही उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी  उजाळा दिलाय. 

मुंबईच्या महापौरपदासाठी उद्धव ठाकरेंनी देवाला घातलेल्या गाऱ्हाण्यावरून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधलाय.. निवडून आल्यानंतर उद्धव ठाकरे देवाला आणि जनतेलाही विसरतात असं म्हणत बावनकुळेंनी ठाकरेंना लक्ष्य केलंय.

आपल्याच पक्षाचा महापौर व्हावा यासाठी उद्धव ठाकरेंनी देवाला गाऱ्हाणं घातलंय.. 2012 ला गाऱ्हाणं घातलं आणि शिवसेनेचा महापौर झालं असंही यावेळी उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं. त्यामुळे अस्तित्वाच्या या लढाईत उद्धव ठाकरेंना देव पावणार का ? आणि 2012 ची पुनरावृत्ती होणार का? हे पाहणंही तितकंच महत्वाचं ठरणार आहे.

 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

