Ajit Pawar-Sunetra Pawar's 'Love Story' : अजित पवार यांनी सांगितले की त्यांचे आणि सुनेत्रा पवार यांचे लग्न कुटुंबीयांनी ठरवलेले होते. मुंबईतील बघण्याच्या कार्यक्रमानंतर हा विवाह ठरला आणि राजकीय पार्श्वभूमीमुळे दोघांमध्ये समजूतदारपणा सहज जुळला.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 30, 2026, 02:02 PM IST
राजकारणाच्या पडद्यामागची कहाणी; अजित पवार–सुनेत्रा पवार यांची ‘Arranged Love Story'’

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणातील प्रभावी व्यक्तिमत्त्व अजित पवार हे आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत नेहमीच संयमी आणि मितभाषी राहिले आहेत. मात्र एका मुलाखतीदरम्यान त्यांनी त्यांच्या ‘अरेंज्ड लव्ह स्टोरी’वर मनमोकळेपणाने भाष्य केले असून, त्यांच्या वैवाहिक आयुष्याची ही कहाणी अनेकांसाठी उत्सुकतेचा विषय ठरली आहे.

अजित पवार यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की त्यांचे आणि सुनेत्रा पवार यांचे लग्न हे प्रेमविवाह नव्हते. ते पूर्णपणे कुटुंबीयांनी ठरवलेले, पारंपरिक पद्धतीचे अरेंज्ड मॅरेज होते. त्या काळात त्यांच्या कडे अनेक विवाह प्रस्ताव येत होते. राजकारणात सक्रिय असल्यामुळे आणि पवार कुटुंबाच्या पार्श्वभूमीमुळे विविध ठिकाणांहून लग्नाचे प्रस्ताव येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

याच काळात सुनेत्रा पवार यांच्या कुटुंबाकडून विवाहाचा प्रस्ताव आला. या प्रस्तावावर दोन्ही कुटुंबीयांनी विचारविनिमय केल्यानंतर पुढील पायरी म्हणून मुंबईत ‘बघण्याचा कार्यक्रम’ आयोजित करण्यात आला. या कार्यक्रमात अजित पवार आणि सुनेत्रा पवार यांची पहिली औपचारिक भेट झाली. परंपरेनुसार, दोघांनी एकमेकांशी थोडक्यात संवाद साधला आणि कुटुंबीयांनीही चर्चा केली.

या संपूर्ण विवाहप्रक्रियेत अजित पवार यांच्या काकी प्रतिभा पवार यांनी विशेष पुढाकार घेतल्याचे अजित पवार यांनी कृतज्ञतेने नमूद केले. लग्न जुळवून आणण्यासाठी त्यांनी मोठी जबाबदारी स्वीकारली होती. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे आणि मार्गदर्शनामुळे हा विवाह यशस्वीरीत्या ठरल्याचे अजित पवार म्हणाले.

सुनेत्रा पवार या स्वतःच राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या कुटुंबातून आल्यामुळे, विवाहानंतर आपल्याला त्यांच्याशी जुळवून घेणे सहज शक्य झाले, असेही अजित पवार यांनी सांगितले. राजकारणातील दबाव, सार्वजनिक जीवनातील जबाबदाऱ्या आणि सामाजिक बांधिलकी याची जाणीव असल्यामुळे दोघांमधील समजूतदारपणा अधिक दृढ झाला.

अजित पवार यांच्या मते, सार्वजनिक जीवनात काम करताना कुटुंबाचा आधार अत्यंत महत्त्वाचा असतो. सुनेत्रा पवार यांनी नेहमीच त्यांना वैयक्तिक आणि सार्वजनिक आयुष्यात साथ दिली. आज त्या सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातही सक्रिय असून, विविध उपक्रमांद्वारे सार्वजनिक जीवनात योगदान देत आहेत.

एकूणच, कोणताही गाजावाजा न करता, पारंपरिक मूल्यांवर आधारित आणि परस्पर समजूतदारपणावर उभे राहिलेले अजित आणि सुनेत्रा पवार यांचे वैवाहिक नाते आजही अनेकांसाठी आदर्श मानले जाते.

