English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुण्यात नाही तर विरारमध्ये तयार होणार महाराष्ट्रातील तिसऱ्या क्रमाकांचे सर्वात मोठे विमानतळ

पुण्यात महाराष्ट्रातील तिसरे मोठे विमानतळ उभारण्याच्या हालचाली  सुरु असतानच आता विरारमध्ये विमानतळ उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पुण्यात नाही तर विरारमध्ये  महाराष्ट्रातील तिसऱ्या क्रमाकांचे सर्वात मोठे विमानतळ सुरु होणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 11, 2026, 04:51 PM IST
पुण्यात नाही तर विरारमध्ये तयार होणार महाराष्ट्रातील तिसऱ्या क्रमाकांचे सर्वात मोठे विमानतळ

Virar Vadhavan Airport : महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमाकांचे सर्वात मोठे नवी मुंबई विमानतळ अखेर प्रवाशांच्या सेवेत दाखल झाले आहे. मुंबईला पर्याय म्हणून नवी मुंबई विमानतळ उभारण्यात आले आहे. नवी मुंबई विमानतळावरुन विमानांचे उड्डाण सुरु झाले आहे. यामुळे मुंबई विनातळावरील ताण कमी होणार आहे. अशातच महाराष्ट्रातील तिसरे मोठे विमानतळ पुण्यात उभारणार अशी चर्चा आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील तिसरे मोठे विमानतळ पुण्यात नाही तर विरारमध्ये सुरु होण्याची शक्यता आहे. हे भारतातील पहिले समुद्रावर तरंगणारे विमान आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात उभारण्यात येत असलेल्या तिसऱ्या विमानतळाबाबत मोठी अपडेट दिली आहे. महाराष्ट्रातील तिसरे मोठे विमानतळ समुदावर तरंगणारे विमानतळ असणार आहे. हे भारतातील पहिले समुद्रावर तरंगणारे विमानतळ आहे.  हे विमानतळ विरारजवळ उभारण्यात येत आहे.  मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नवी मुंबई विमानतळानंतर महाराष्ट्रात तिसरे मोठे विमानतळ उभारण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे.  नवी मुंबई विमानतळाला मिळणारा वाढता प्रतिसाद पाहता भविष्यातील प्रवासीभार लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला जात आहे. याआधी तिसरे विमानतळ पालघरमध्ये उभारण्याचा विचार होता, मात्र आता विरारसह नव्या पर्यायांची पाहणी सुरू करण्यात आली आहे.

विरारमध्ये नेमकं कुठे बनणार विमानतळ?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नालासोपारा येथील जाहीर सभेत विरारमध्ये विमानतळ उभारण्याची घोषणा केली. राज्य सरकार विरार आणि पालघर या दोन्ही ठिकाणांचा सखोल अभ्यास करणार आहे. यानंतर  कोणती जागा अधिक सोयीस्कर आणि दीर्घकालीन दृष्टीने फायदेशीर ठरेल याचा विचार करुन जागेचा निर्णय घेतला जाणार आहे.  अंतिम निर्णयापूर्वी तज्ज्ञांकडून अभिप्राय मागवण्यात आला आहे “विरारमध्ये विमानतळ उभारण्यात आल्यास तो कोस्टल रोडमार्गे प्रस्तावित वाढवण बंदराशी थेट जोडता येईल, त्यामुळे कनेक्टिव्हिटी अधिक सुलभ होईल. तर पालघरची निवड झाल्यास वसई-विरार, विमानतळ आणि बंदर यांच्यातील वाहतूक सुविधा अधिक सक्षम करण्यात येतील असे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

वसई-विरार परिसरात मोठे विकास प्रकल्प

पालघरजवळ ‘तिसऱ्या मुंबईची परिसंस्था’ उभारण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंजुरी दिलेल्या या प्रकल्पाला गती देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. पालघर आणि वसई-विरार परिसरात बंदर, विमानतळ आणि बुलेट ट्रेनसारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा उभारल्या जात आहेत. तिसऱ्या मुंबईच्या निर्मीतीच्या अनुषंगाने  वसई-विरार परिसरात मोठे विकास प्रकल्प उबारले जात आहेत.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
The third largest airport in Maharashtrapune airportVirar airportपुणे विनातळविरार विमानतळ

इतर बातम्या

'माझ्या मैत्रिणी नसत्या तर....', 5 वर्षांनी सुशां...

मनोरंजन