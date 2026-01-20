घरात चोरी, जेवणात ड्रग्स, अन् पुणे पोलिसांचा दुट्टपीपणा...पूजा खेडकरच्या वडिलांचा खळबळजनक आरोप

Pooja Khedkar Father Alligation on Pune Police : बडतर्फ आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांच्या औंध येथील नॅशनल हाऊसिंग सोसायटीमधील बंगल्यात चोरी झाली. ही चोरी रविवारी 11 जानेवारी रोजी मध्यरात्री झाली होती. बंगल्यातील एका नोकराने मध्यरात्री पूजा खेडकर यांना दोरीने बांधून ठेवले. त्यांचे वडील दिलीप खेडकर आणि आई मनोरमा खेडकर यांना गुंगीचे औषध देऊन बेशुद्ध केले. त्यानंतर कपाटातून मौल्यवान वस्तू लुटून गेल्या. या सगळ्या प्रकरणावर पूजा खेडकरच्या वडिलांनी दिलीप खेडकरांनी धक्कादायक आरोप केला आहे.
आमच्या घरी चोरी झाल्यानंतर पोलिसांना माहिती देऊन त्याकडे पोलिसांनी दुर्लक्ष केले आहे. तसेच आमच्या घरी झालेल्या चोरीचे सोशल मीडियात चुकीचा प्रचार झाला आहे.
आमचा जीवन मृत्यूशी संघर्ष सुरु असताना पोलिसांनी दुर्लक्ष केलं आहे. चोरट्याची माहिती देऊन पोलिसांकडून कारवाई करण्यात आली नाही. ही चोरी झाल्यानंतर आम्ही मृत्यूशी झुंज देत असताना पुणे पोलिसांनी आमचे पिस्तूलचा परवाना रद्द करण्याचा दुट्टपीपणा आहे. ही चोरी नव्हती तर आम्हाला जीवे मारण्याचा प्रकार होता
बाहेरच्या देशातील लोकं इकडे येऊन आमच्या घरी दरोडा टाकतात हे गंभीर आहे. यासाठी हे प्रकरण गुन्हे शाखेकडे देण्याची गरज आहे. याप्रकरचा तपास करण्यासाठी एसआयटी करण्यात यावी. आमच्या घरात असणाऱ्या नोकराने चोरी केली.
दिलीप खेडकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चोर हा नेपाळ देशातील नोकर होता. 7 लोकांनी आमच्या घरात चोरी केली
जेवणात ड्रग्ज टाकण्यात आले होते, घातपाताची शक्यता आहे. आम्ही सामाजिक कार्यात असल्यामुळे घातपाताची शक्यता आहे. या ड्र्ग्सचा मनोरमा खेडकर यांच्यावर जास्त परिणाम झाल्याच सांगण्यात आलं.