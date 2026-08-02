Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /CMपदासाठी महाराष्ट्रात शिंदेंनी जे केले, तेच शहा मोदींसोबत करणार?, राऊतांचा दावा, म्हणाले, भाजपमध्ये अनेकांच्या PM पदासाठी आकांक्षा...

'CMपदासाठी महाराष्ट्रात शिंदेंनी जे केले, तेच शहा मोदींसोबत करणार?', राऊतांचा दावा, म्हणाले, 'भाजपमध्ये अनेकांच्या PM पदासाठी आकांक्षा...'

जंतर-मंतरवरील आंदोलनानंतर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर टिका केली आहे.  तसंच, भाजपमध्ये सर्वकाही अलबेल नसल्याचाही दावा त्यांनी केला आहे. 

Edited ByMansi kshirsagar
Published: Aug 02, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 08:12 AM IST
'CMपदासाठी महाराष्ट्रात शिंदेंनी जे केले, तेच शहा मोदींसोबत करणार?', राऊतांचा दावा, म्हणाले, 'भाजपमध्ये अनेकांच्या PM पदासाठी आकांक्षा...'
Image Credit: There a Major Internal Conflict Brewing Within the BJP says sanjay raut

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
एकनाथ शिंदेंनी संजय शिरसाटांना झापलं? अभिजीत दीपकेच्या घरी जाणं महागात पडणार;काय घडलंय नेमकं?
2
3
4
5