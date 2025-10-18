English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

बाळासाहेब ठाकरे आणि राज ठाकरे यांचे नाव घेत महेश मांजरेकर यांचा महाराष्ट्राच्या राजकारणातील मोठा गौप्यस्फोट

शिवसेना प्रवेश आणि निवडणूक लढण्याची बाळासाहेब ठाकरेंकडून ऑफर होती. मात्र राज ठाकरेंच्या मैत्रीखातर ऑफर सोडली असा गौप्यस्फोट महेश मांजरेकर यांनी केला आहे.  

वनिता कांबळे | Updated: Oct 18, 2025, 07:05 PM IST
बाळासाहेब ठाकरे आणि राज ठाकरे यांचे नाव घेत महेश मांजरेकर यांचा महाराष्ट्राच्या राजकारणातील मोठा गौप्यस्फोट

Mahesh Manjrekar Interview : सिनेनिर्माते आणि दिग्दर्शक महेश मांजरेकर महेश मांजरेकर यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव घेत महेश मांजरेकर यांनी राजकारमातील प्रवेशाबाबत भाष्य केले आहे. यावेली त्यांनी राज ठाकरे यांचा नावाचा देखील उल्लेख केला.    झी २४ तासच्या टू द पॉईंट मुलाखतीत त्यांनी बाळासाहेबांनी 2009मध्ये दिलेल्या ऑफरबाबत गौप्यस्फोट केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेनेकडून निवडणूक लढण्याची ऑफर दिल्याचा गौप्यस्फोट महेश मांजरेकर यांनी केला आहे. झी २४ तासच्या टू द पॉईंट मुलाखतीत त्यांनी बाळासाहेबांनी 2009मध्ये दिलेल्या ऑफरबाबत हा गौप्यस्फोट केला. बाळासाहेबांना भेटण्यासाठी गेलो असताना त्यांनी शिवसेनेत येण्याची गळ घातली. पण राज ठाकरेंशी मैत्री असल्यानं त्या मैत्रीखातर आपण शिवसेनेत गेलो नसल्याचं त्यांनी सांगितले. त्यावेळी बाळासाहेबांना थेट नकार देता आला नाही त्यामुळं आपण तीन दिवस फोन बंद ठेवल्याचंही त्यांनी सांगितलं. 

 महेश मांजरेकर यांनी विधिमंडळात जाण्याचे वेध लागलेत. राजकीय पक्षानं ऑफर दिल्यास विधान परिषदेचं सदस्यत्व स्वीकारण्याची तयारी महेश मांजरेकरांनी दाखवलीये. त्यातही सरकारमध्ये सांस्कृतिक मंत्रीपद दिल्यास त्या संधीचं सोनं करु असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केलाय. कोणताही राजकीय पक्ष हे धाडस दाखवणार नाही अशी मिश्कील कोटी त्यांनी केली. पण सक्रिय राजकारणात जाण्याची इच्छा महेश मांजरेकरांनी बोलून दाखवलीये.  

FAQ

1 महेश मांजरेकर यांनी मुलाखतीत कोणता गौप्यस्फोट केला आहे?
महेश मांजरेकर यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणातील मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी २००९ मध्ये त्यांना शिवसेनेत येऊन निवडणूक लढण्याची ऑफर दिल्याचे सांगितले आहे.

2  ही ऑफर कधी आणि कशा प्रकारची होती?
 २००९ मध्ये बाळासाहेब ठाकरेंनी महेश मांजरेकर यांना भेटण्यासाठी बोलावले असता, त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश करून निवडणूक लढण्याची ऑफर दिली. ही ऑफर झी २४ तासच्या 'टू द पॉईंट' मुलाखतीत उघड करण्यात आली.

3 महेश मांजरेकर यांनी ही ऑफर का नाकारली?
राज ठाकरेंशी मैत्री असल्याने महेश मांजरेकर यांनी ही ऑफर नाकारली. त्यावेळी बाळासाहेबांना थेट नकार देता न आल्याने त्यांनी तीन दिवस फोन बंद ठेवला होता.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
offer from Balasaheb Thackeray to join the Shiv Senacontest the electionsmahesh manjrekarRaj Thackerayमहेश मांजरेकर

इतर बातम्या

आलिया-रणबीरचा घरगृहप्रवेश, नव्या बंगल्यात फुलणार दिवाळीचा उ...

मनोरंजन