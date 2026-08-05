पेपरफुटीप्रकरणात केंद्रीय मंत्र्याचा राजीनामा घेतल्यानंतर आता CJP च्या अजेंड्यावर 'हे' 4 विषय? स्वत: दिपकेंनी केला उल्लेख; 'आम्ही या...'

Cockroach Janta Party : पेपरफुटीप्रकरणात केंद्रीय मंत्र्याचा राजीनामा घेतल्यानंतर कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांचा पुढील अजेंडा काय असणार याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात होते. कॉक्रोच जनता पार्टीचे सर्व सदस्य हे आज छत्रपती संभाजी नगर येथील अभिजित दिपके यांच्या घरी आले असून येथे ते दोन दिवस राहणार आहेत. बुधवारी सकाळची कॉक्रोच जनता पार्टीच्या सर्व सदस्यांची अभिजीत यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली. या बैठकीत कॉक्रोच जनता पार्टीच्या पुढील अजेंड्या विषयी चर्चा झाली. त्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन अभिजित यांनी याबाबत माहिती दिली.
कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दिपके म्हणाले की, आता दोन दिवस सर्वांसोबत चर्चा करून आमचा पुढचा रोड मॅप, देशभरात संघटन कसं वाढवलं जाईल या बैठकीत आम्ही चर्चा करणार आहोत. यात त्यांनी प्रामुख्याने चार मुद्दे घेतले आहेत.
जंतरमंतरवर कॉक्रोच जनता पार्टीने नीट पेपरफुटी प्रकरणासाठी आंदोलन केलं. यासंदर्भात त्यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. सध्या झारखंडचे सरकारी भरती परीक्षा आणि नियुक्ती प्रक्रियेत झालेल्या कथित गैरव्यवहारांविरोधातील आंदोलन आहे. यात 14वी JPSC पूर्व परीक्षा रद्द करावी आणि संपूर्ण भरती प्रक्रियेची CBI चौकशी करावी अशी मागणी झारखंडमध्ये आंदोलन करत असलेल्या विद्यार्थ्यांची आहे. याबाबत बोलताना अभिजित दिपके म्हणाले की, झारखंडच्या आंदोलना संदर्भात आम्ही बोललो आहे. त्यांना पूर्ण समर्थन दिल आहे. झारखंडच्या आंदोलनाला आम्ही पाठिंबा देण्यासाठी जाणार आहोत. त्यामुळे कॉक्रोच जनता पार्टीच्या अजेंड्यावर झारखंड विद्यार्थी आंदोलन सुद्धा आहे.
कॉक्रोच जनता पार्टी ही राजकारणात उतरणार का? याबाबत अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत. यावर उत्तर देताना अभिजित म्हणाले की, 'आमची राजकारणात जाण्याची इच्छा नाही. मात्र मीडियावाल्यांना त्याची उत्सुकता आहे. देशात आज राजकीय पक्षाची परिस्थिती खूप वाईट आहे. सकाळी आमदार, खासदार एका पक्षात असतो संध्याकाळी दुसऱ्या पक्षात असतो. ED आणि सीबीआयला पाठवून पक्षाला फोडलं जात आहे. राजकीय पक्ष सोडून सगळ्यांनी एकत्र आले पाहिजे.लोकशाहीसाठी सगळ्यांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे.
मीडिया, न्यायपालिका, बेरोजगारी, E20 या मुद्द्यांवर सुद्धा बैठकीत चर्चा झाल्याचं अभिजित दिपके यांनी सांगितलं. भारत सरकार इंधनात इथेनॉलचे प्रमाण वाढवत आहे. 20 टक्के इथेनॉल आणि 80 टक्के पेट्रोल यांचे मिश्रण असलेले इंधन सध्या ग्राहकांसाठी उपलब्ध होत असून यासंदर्भात अनेक तक्रारी वाहन चालकांकडून आलेल्या आहेत. तेव्हा या मुद्द्या सुद्धा येत्या काळात कॉक्रोचे जनता पार्टीच्या अजेंड्यावर आहे.
कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांची महत्वाची भूमिका राहिली. यात त्यांनी नीट पेपरफुटी प्रकरणी शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा यासाठी उपोषण केलं. मात्र छत्रपती संभाजी नगर येथे कॉक्रोच जनता पार्टीचे सदस्य अभिजीत दिपके यांच्या घरी आलेले असताना सोनम वांगचुक मात्र त्यांच्यासोबत दिसले नाही. याबाबत बोलताना अभिजित दिपके म्हणाले की, 'सोनम वागचूक यांची तब्येत बरी नाही, त्यामुळे ते या बैठकीला नाहीत.. उद्या दुपारी दोन वाजता आणि माध्यमांची संवाद साधू', असं त्यांनी सांगितलं.