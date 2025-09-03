English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईसह पुणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! 'या' वाहनांना आता अटल सेतू. समृद्धीसह मुंबई पुणे महामार्गावर टोलमाफी

EV Get TollFree Access On  Highway: मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गासह समृद्धी महामार्ग आणि अटल सेतूवर या वाहनांना टोलमाफी देण्यात आली आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 3, 2025, 02:54 PM IST
EV Get TollFree Access On  Highway: काही दिवसांपूर्वी अटल सेतू महामार्गावर इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी केली होती. त्यानंतर आता राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. अटल सेतूप्रमाणेच आता मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्गावर इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी मिळणार आहे. या निर्णयामुळं इलेक्ट्रिक कार चालकांना मोठा फायदा मिळणार आहे. 

सरकारच्या या निर्णयामुळं पुणे, पिंपरी-चिंचवड या परिसरातील नागरिकांना जास्त फायदा होणार आहे. राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2021 जाहीर केले आहे. त्यामुळं ई-वाहनांसाठी राज्य सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. ट

या वाहनांना टोलमाफी

इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहने (M2, M3, M6 श्रेणीतील, इलेक्ट्रिक बसेस, राज्य परिवहन उपक्रम (STU) तसंच खासगी इलेक्ट्रिक बसेस (M3,M6) प्रकारातील वाहनांना टोल माफी आहे. ही सूट 22 ऑगस्ट 2025च्या मध्यरात्रीपासून लागू झाली आहे. 

राज्य सरकारच्या आदेशानुसार मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे, मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्ग, अटल सेतू महामार्ग या मार्गांवर इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी देण्यात आली आहे. ई-वाहन वापरामुळं इंधन खर्च वाचणार असून यामुळं प्रदूषणदेखील होणार नाही. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळं ई-वाहनांना मोठा फायदा होणार आहे. 

FAQ

1. राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी कोणता निर्णय घेतला आहे?

उत्तर: राज्य सरकारने मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग आणि अटल सेतू महामार्गावर इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

2. ही टोलमाफी कधीपासून लागू झाली आहे?

उत्तर: ही टोलमाफी 22 ऑगस्ट 2025 च्या मध्यरात्रीपासून लागू झाली आहे.

3. कोणत्या प्रकारच्या इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी मिळणार आहे?

उत्तर: इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहने (M2, M3, M6 श्रेणी), इलेक्ट्रिक बसेस, राज्य परिवहन उपक्रम (STU) तसेच खासगी इलेक्ट्रिक बसेस (M3, M6) यांना टोलमाफी मिळणार आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
samruddhi highwaymumbai pune expresswayAtal SetuEV Get TollFree Access On Atal Setuelectric vehicles on Atal Setu

