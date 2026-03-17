जालन्यात ऐन गॅस टंचाईत चोरट्यांचा गोडाऊनवरच डल्ला, तब्बल 110 सिलिंडर केले लंपास

आखात देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारतात आधीच गॅस टंचाई जाणवत आहे. अशात जालन्यातून एक खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. काही अज्ञात चोरट्यांनी थेट गॅस एजन्सीच्या गोडाऊनवर डल्ला मारत तब्बल 110 सिलिंडर लंपास केले आहेत.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 17, 2026, 03:07 PM IST
नितेश महाजन, झी मिडिया, जालना: सध्या आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारतात गॅस सिलेंडरचा आधीच तुटवडा आहे. अशात दरवाढीमुळे सामान्यांच्या खिशाला फटका बसलाय. तसेच गॅस टंचाईमुळे अनेक मोठे हॉटेल व्यवसायही बंद करण्याची वेळी आली आहे. राज्यातील अनेक ठिकाणी नागरिक 6 ते 7 तास लांबच लांब रांगेत उभे राहून, वाट पाहत सिलिंडर खरेदी करावा वागत आहे. त्यात चोरट्यांनी थेट गॅस एजन्सीच्या गोडाऊनवरच डल्ला हाणत तब्बल 110 सिलेंडर लंपास केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. जालन्यातील रामनगरमध्ये ही घटना घडलीय. 

चोरट्यांचा गॅस एजन्सीच्या गोडाऊनवर डल्ला

ही घटना 14 ते 16 मार्च दरम्यान घडली आहे. सध्या घरघुती गॅस सिलेंडर मिळवण्यासाठी राज्यातील अनेक भागात नागरीकांच्या रांगा लागल्यायत. उन्हा-तान्हात नागरीक आपल्या पदरात गॅस सिलेंडर पाडून घेताना आधीच हतबल झालेत. अशातच जालना जिल्ह्यातून एक खळबळजनक बातमी समोर आलीय. जालन्यातील रामनगर मध्ये असलेल्या आनंद गॅस एजन्सीचं गोडाऊन फोडत अज्ञात चोरट्यांनी तब्बल 110 गॅस सिलेंडर चोरून नेलेत. यामध्ये 14 किलो वजनाचे 96.5 किलो वजनाचे 2 तर 19 किलो वजनाच्या 12 सिलेंडरचा समावेश आहे. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडालीय.

 

4 लाख 51 हजार 543 रुपये इतक्या किंमतीचे सिलिंडर केले लंपास 

दरम्यान, याप्रकरणी मौजपुरी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. 4 लाख 51 हजार 543 रुपये इतक्या किंमतीचे सिलिंडर चोरीला गेल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. या प्रकरणात सिद्धार्थ आढाव यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून अज्ञात चोरट्यांविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गोडाऊनमधून यापूर्वीही गॅस सिलिंडर चोरीला गेल्याच्या घटना घडलेल्या आहे. सध्या मोठ्या प्रमाणात सिलिंडर टंचाई निर्माण झाली असून, या काळातच चोरी झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. दरम्यान पोलिसांनी या प्रकरणात तपासाला वेग दिला आहे. अमेरिका-इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे आधीच व्यवसायासाठी लागणाऱ्या गॅस सिलिंडरचा पुरवठा बंद झाला आहे. त्यात घरघुती गॅसची देखील टंचाई आहे. त्यातच चोरट्यांनी केलेल्या या उपद्रवामुळे चोरीच्या या घटनेची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र पोलीस तपासानंतरच या चोरीच्या प्रकरणातील खरे गौडबंगाल समोर येईलच. 

 

छगन भुजबळ यांचे गॅस तुटवड्यावरील निवेदन 

दरम्यान, देशभरात अनेक ठिकाणी एलपीजी गॅस सिलिंडरचा काळा बाजार सुरू आहे. यावर आळा घालण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ विधान परिषदेत गॅस तुटवड्यावर निवेदन करत, अधिकाऱ्यांना पथक नेमण्याचे निर्देश दिले आहेत. जो व्यक्ती काळाबाजार करत असेल त्याच्यावर अधिनियम 1955 नुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा शाळा, अंगणवाडी आणि शैक्षिक संस्थानच्या माध्यमातून चालणाऱ्या खाणावळींना गॅस सिलिंडरचा 100 टक्के पुरवठा करा असेही सांगितले आहे. तसेच इतरांना 50 टक्के गॅस सिलेंडरचा पुरवठा करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

इतर बातम्या

Harish Rana Euthanasia : हरीश राणाचं पाणी बंद केलं, ऑक्सिजन...

