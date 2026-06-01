/Third Mumbai : तिसरी मुंबईबद्दल महत्त्वाची अपडेट! आणखी 74 गावांचा समावेश, KSC New Town मध्ये तुमचं गाव आहे का?

Third Mumbai Project : मुंबई आणि नवी मुंबईवरील लोकसंख्येचा ताण कमी करण्यासाठी तिसऱ्या मुंबईची निर्मिती करण्यात येत आहे. आता तिसऱ्या मुंबईच्या विस्तारासंदर्भात राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून यात आता आणखी 74 गावांचा समावेश करण्यात आला. तिसऱ्या मुंबईला भारताचे नवं आर्थिक आणि लॉजिस्टिक हब उभारण्याचा मानस सरकारने घेतला आहे. या नव्या शहराला नावही देण्यात आले आहे, आता याला KSC New Town असं संबोधलं जाणार आहे. मुंबई शहरापेक्षा जवळपास तिप्पट मोठं असणार आहे तिसरी मुंबई. या प्रकल्पाचे क्षेत्रफळ 324 ते 371 चौरस किलोमीटरपर्यंत असणार आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे ड्रोन आणि LiDAR सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झालं असून तिसऱ्या मुंबईचं अंतिम मास्टर प्लॅन ऑगस्ट 2026 पर्यंत प्रत्यक्षात येणार आहे.
सरकारच्या बहुप्रतिक्षित प्रकल्प तिसऱ्या मुंबईत कर्जत-नेरळ भागातील 52 गावांचा समावेश असणार आहे. यामध्ये नेरळ, ममदापूर, मोहपाडा, बेकरे, बीड, कडाव, डिकसळ, वेणगाव, उमरोली, हुमगाव तसंच देवपाडा, वंजारपाडा आणि भूतीवली धरणाजवळील महसुली गाव असणार आहेत. तर कर्जत शहराच्या आसपास असलेल्या मुळगाव, ढाक, वारे, पाथरज, साळोख, पाली, वाशवली, पोशीर, गौरकामत, दहिवली, कोल्हारे आणि कोंढाणे ही गावं पण आता तिसऱ्या मुंबईत येणार आहेत.
कर्जत-नेरळ भागातील 52 गावांसोबत अलिबाग आणि पोयनाड परिसरातील एकूण 22 गावांचा समावेश आहे. तिसऱ्या मुंबईमध्ये आता पोयनाड, पेझारी, शहाबाज, बावे, आंबेपूर, नवखार, वावे, मळघर आणि केळवणे, कुरुळ, वरसोली, खंडाळा, बामणोली, मापगाव, कार्ले, आगरसुरे, चौल, आक्षी, थेरोंडा यांसारखी किनारी गावं असणार आहे.
तिसऱ्या मुंबईबद्दल तज्ज्ञ सांगतात की, इथे असलेल्या नवी मुंबई विमानतळ, मेट्रो, महामार्ग आणि किनारी कनेक्टिव्हिटी यामुळे ‘KSC New Town’ भविष्यात रिअल इस्टेट, उद्योग आणि पर्यटनासाठी मोठे केंद्र बनेल या शंका नाही. हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या विकासाठी एक मोठा गेमचेंजर ठरणार आहे.
‘तिसरी मुंबई’ केवळ निवासी प्रकल्प नसून भविष्यातील आर्थिक, औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक केंद्र म्हणून नावारूपाला येणार आहे, असं तज्ज्ञ सांगतात. अटल सेतूमुळे मुंबई ते चिरनेर प्रवास अवघ्या 20 मिनिटांत शक्य झाला आहे. हाच मार्ग आता अलिबाग-विरार मल्टिमोडल कॉरिडॉर आणि मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेशी जोडण्याचा मानस सरकारने हाती घेतला आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि जेएनपीए बंदराच्या जवळ असल्याने या भागात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रे, डेटा सेंटर्स, व्यावसायिक संकुले आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा विकसित होणार असून मुंबई, नवी मुंबईसह तिसरी मुंबई महाराष्ट्राला नवीन ओळख देणार आहे.