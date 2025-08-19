महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यात निर्माण केली जातेय 'तिसरी मुंबई'; कोण आहे या नवीन शहराचा निर्माता? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली मोठी अपडेट

Third Mumbai News: मुंबई आणि नवी मुंबई या शहरांना पर्याय म्हणून तिसरी मुंबई विकसीत करण्यात येत आहे. मुंबई आणि नवी मुंबई शहराजवळ ही तिसरी मुंबई हे शहर विकसीत केले जाणार आहे. कोण आहे या नवीन शहराचा निर्माता? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवीस यांनी तिसरी मुंबईबाबत मोठी अपडेट दिली आहे.
मुंबई महानगरक्षेत्राच्या विकासासाठी रायगड जिल्ह्यात तिसरी मुंबई विकसित करण्यात येत आहे. ही तिसरी मुंबई म्हणजे आर्थिक विकासाचा नवा अध्याय असेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. तिसरी मुंबई हे शहर राज्याच्या आर्थिक विकासात एक नवा अध्याय लिहिेल. मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी वरळी येथे जागतिक गुंतवणूक बँकिंग क्षेत्रातील दिग्गज गोल्डमन सॅक्सच्या नवीन कार्यालयाचे उद्घाटन केले, त्यानंतर त्यांनी गुंतवणूकदारांशी झालेल्या चर्चेदरम्यान 'तिसरी मुंबई' बद्दल सांगितले.
राज्य सरकार विकासासाठी वचनबद्ध आहे. 'तिसरी मुंबई' उभारण्यासाठी सरकार खाजगी क्षेत्रासोबत जवळून काम करत आहे. हे नवीन शहर आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांची केंद्र असेल. मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. या प्रकल्पात वैद्यकीय महाविद्यालये, नवोन्मेष केंद्रे आणि संशोधन सुविधांचा समावेश असेल असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
कोस्टल रोड, अटल सेतू आणि वरळी-सेवरी लिंक रोड सारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे मुंबई आणि 'तिसरी मुंबई' दरम्यान थेट कनेक्टिव्हिटी निर्माण होईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. नवीन शहराच्या विकासात खाजगी गुंतवणूकदारांना पुढाकार घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. चांगला विकास सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीद्वारे होतो. येणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी सर्व आवश्यक मान्यता सरकारी पातळीवर जलदगतीने दिल्या जातील.
महाराष्ट्रातील कुशल मनुष्यबळ, भक्कम बाजारपेठा आणि गुंतवणूक-अनुकूल वातावरणाची पुष्टी होते. ही घटना महाराष्ट्राच्या आर्थिक क्षेत्रातील नेतृत्वाला अधोरेखित करणारी आहे. महाराष्ट्र शासन विकासासाठी कटिबद्ध असून, खासगी क्षेत्रासोबत भागीदारीतून ‘तिसरी मुंबई’ घडवण्यासाठी कार्यरत आहे. तिसऱ्या मुंबईमध्ये आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांची केंद्रे उभारण्यात येत आहेत. मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीसाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. मुंबईच्या विकासाला आणखी गती देण्याचे काम ही तिसरी मुंबई करेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.