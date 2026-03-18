Third Mumbai : तिसऱ्या मुंबईसाठी जमिनी जाणार, मात्र लक्ष्मी येणार; भूखंडमालकांच्या परताव्याचा आकडा ठरला

Third Mumbai News : मुंबई शहराच्या सीमा मागील दोन दशकांमध्ये अतिशय झपाट्यानं विस्तारल्या. विविध पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेमुळं शहराच्या सीमेवर असणारा भागसुद्धा शहराच्या मुख्य केंद्रांशी जोडला गेला. यामुळं प्रवासात सजहता आलीच, त्यासोबतच रोजगाराच्या संधी आणि शैक्षणिक व आर्थिक सुबत्तेचे मार्गसुद्धा खुले झाले. हा विस्तार इतक्यावरच थांबणार नसून, अटल सेतू आणि नवी मुंबई विमानतळाची उपलब्धता पाहता आता तिसऱ्या मुंबईसाठीचं काम प्रशासनानं पूर्ण ताकदीनं सुरू केलं आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात (MMRDA - एमएमआरडीए) कडून अटल सेतू प्रभावित कर्नाळा- साई- चिरनेर क्षेत्रात तिसरी मुंबई वसवली जाणार आहे. या तिसऱ्या मुंबईच्या भूसंपादन आणि भूवाटपाच्या धोरणाला राज्य सरकारकडून मान्यतासुद्धा मिळाली असून, नुकताच यासंबंधीचा शासन निर्णय पारित करण्यात आला.
शासन निर्णयानुसार प्रकल्प प्रभावित जमीन मालकांना अर्थात या प्रकल्पात ज्यांच्या जमिनी जात आहेत त्यांना 22.5 टक्के विकसित भूखंड परतावा दिला जाईल. देय भूखंड क्षेत्र 40 चौरस मीटरपेक्षा कमी असल्यास संबंधितांना मोबदला रोख स्वरुपात दिला जाईल. नव्यानं उभारण्यात आलेल्या अटल सेतूमुळं मुंबई-नवी मुंबई प्रवास अतिजलद झाला असून, या क्षेत्रात विकासाच्या अनेक संधी निर्माण झाल्या आहेत. हीच बाब केंद्रस्थानी ठेवत एमएमआरडीएनं नवी मुंबईला लागूनच तिसरी मुंबई वसवण्याचा निर्णय घेतला. सदर प्रकल्पाला राज्य शासनाची मान्यता असून, यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील पेण, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील 323.44 चौ. किमीच्या इतकं क्षेत्र वापरलं जाणार आहे.
भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये अविकसित भागांमधील औद्योगिक विकासासाठी पास थ्रू पॉलिसी लागू करण्यात आली असून त्यानुसार भूसंपादन मोबदल्याच्या किंमती, पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचा खर्च हप्त्यांमध्ये भूखंडधारकांकडून वसूल करण्यात येईल. भूसंपादनाचा संपूर्ण खर्च, नोंदणी शुल्क, अस्थापना शुल्क आणि भविष्याती वाढीव मोबदल्याची रक्कमही भूखंडधारकांकडून वसूल केली जाईल.
भूवाटपाच्या धोरणानुसार परकीय गुंतवणूकदारांना तिसऱ्या मुंबईत प्राधान्याने सशर्त भूखंड वाटप करण्यात येणार आहे. जिथ या गुंतवणूकदारांनी किमान 100 एकरांसाठी 250 कोटी रुपयांची गुंतवणूक चार वर्षांमध्ये करणं गरजेचं असेल. सर्वसमावेशक भूसंपादन आणि भूवाटप धोरण लागू झाल्याने तिसऱ्या मुंबईसाठीच्या कामाला लवकरच सुरूवात होणार असून, एक सुनियोजित शहर आणि महत्त्वाचं केंद्र येत्या काळात विकसित होईल.