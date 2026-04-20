रायगड नव्हे, 'मुंबई 3.०'! काही वर्षांनी असा दिसेल जिल्हा; 216 एकर भूखंडाचा कायापालट कसा होणार? सगळीच माहिती समोर

Third Mumbai Land Acquisition Latest Update : देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबई शहराला अतिशय वेगानं प्रगतीपथावर आलेल्या नवी मुंबई आणि त्यामागोमागच रायगड जिल्ह्याशी जोडण्यास अटल सेतूनं मोलाचा हातभार लावला आहे. येत्या काळात नवी मुंबईला लागून असणाऱ्या आणि रायगड जिल्ह्याच्या प्रारंभी असणाऱ्या या भागाचा विकास मुंबईच्या तोडीस तोड देणारं शहर अशाच स्वरुपात केला जाणार आहे. यासाठीच्या हालचाली आणि भूखंड अधिग्रहण प्रक्रियेस सुरुवात झाल्यानं अटल सेतू प्रकल्पाच्या प्रभाव क्षेत्रात प्रस्तावित असणाऱ्या मुंबई 3.0 च्या दृष्टीकोनातून एक महत्त्वाचं पाऊल टाकण्यात आलं आहे.
तिसऱ्या मुंबईच्या निर्मितीसाठी रायगड-पेण विकास केंद्रासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात एमएमआरडीएनं 216 एकर हेक्टर जमीन भूधारकांच्या सहमतीनं संपादित केली. ज्यामुळं आता या विकासाला आणखी वेग मिळाला आहे. सदर प्रक्रियेला भूखंडधारकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याची माहिती सदर प्राधिकरणानं दिली.
भूखंड अधिग्रहणाच्या या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये एमएमआरडीएच्या लोककेंद्रित धोरणामुळे 'स्थलांतर नव्हे, तर संमतीतून विकास' या संकल्पनेवर अधिक भर देण्यात आला आहे. इथं सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे भूधारकांना फक्त मोबदला देण्याऐवजी संपूर्ण विकास प्रक्रियेत त्यांना सहभागी करून घेत भागीदार बनवण्यावर भर देण्यात आला. त्यामुळे भूसंपादनात अडचणी आल्या नाहीत. परिणामी रायगड ग्रोथ सेंटर या भागाचा कायापालट करण्यास सज्ज झालं आहे असं म्हणणं गैर नाही.
हे ग्रोथ सेंटर अटल सेतू, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, विरार-अलिबाग मल्टी-मॉडेल कॉरिडोर यांसारख्या प्रकल्पांजवळ असल्याने या ग्रोथ सेंटर प्रकल्पातून दोन लाखांहून अधिक थेट रोजगार निर्मितीची अपेक्षा आहे. ज्यामध्ये परकीय आणि खासगी गुंतवणुकीचं प्रमाण अधिक असेल. परिणामी स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही मोठी चालना मिळेल.
तंत्रज्ञान आणि वित्तीय सेवा जिल्हा
ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर (जीसीसी) हब
डेटा सेंटर जिल्हा
मायक्रो-इलेक्ट्रॉनिक्स
आयटी/आयटीईएस/बीपीओ/केपीओ क्षेत्र
आरोग्य व ज्ञान परिसंस्था
लॉजिस्टिक्स, वेअरहाऊसिंग व वितरण केंद्रे
सामाजिक पायाभूत सुविधा व ओवश्यक शहरी सुविधा
तिसऱ्या मुंबईसाठी भूधारकांना एमएमआरडीएने विविध पर्याय दिले. ज्यामध्ये परस्पर संमतीने भूसंपादन, एफएसआय/टीडीआरच्या स्वरूपात मोबदला, आणि लँड पुलिंगद्वारे 22.5 टक्के विकसित भूखंड परत देण्याची योजना यांचा समावेश आहे. ज्यासाठीची संमतीपत्रं 27 एप्रिलपासून MMRDA च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध होती. या प्रक्रियेसाठी अर्ज करताना आधार कार्ड, सात-बारा उतारा आणि ८अ उतारा आवश्यक राहील. काहीही शंका असल्यास नागरिकांनी अधिक माहितीसाठी http://www.mmrda.maharashtra.gov.in येथे संपर्क साधावा अशा सूचना प्राधिकरणानं केल्या आहेत.