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तिसऱ्या मुंबईत धावणार लोकल ट्रेन, या नव्या शहराची कनेक्टिव्हीटी कशी असणार, सर्व प्लान जाणून घ्या!

तिसरी मुंबईसाठी लवकरच मुंबई लोकल धावणार आहेत. कसा असेल हा प्लान जाणून घ्या.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 11, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 12:28 PM IST
तिसऱ्या मुंबईत धावणार लोकल ट्रेन, या नव्या शहराची कनेक्टिव्हीटी कशी असणार, सर्व प्लान जाणून घ्या!
Image Credit: Third Mumbai Railway Network

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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