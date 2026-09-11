/तिसऱ्या मुंबईत धावणार लोकल ट्रेन, या नव्या शहराची कनेक्टिव्हीटी कशी असणार, सर्व प्लान जाणून घ्या!

तिसऱ्या मुंबईसाठी वेगाने जमीन भूसंपादन सुरू आहे. या प्रकल्पांतर्गंत अनेक सोयी-सुविधा नागरिकांपर्यंत पोहोचवत्या यावा यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहे. तसंच, तिसऱ्या मुंबईची कनेक्टिव्हीटी सुधारावी यासाठीदेखील वेगाने काम करण्यात येणार आहे. या डेव्हलपमेंट हबमध्ये प्रवाशांची संख्या वाढल्यानंतर उपनगरीय रेल्वे नेटवर्क विस्ताराची योजना बनवण्यात आली आहे. मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट -4 (MUTP) पॅकेजमध्ये तिसऱ्या मुंबईसाठी थेट लोकल ट्रेन कनेक्टिव्हीटी देण्यासाठी आणि 40 अतिरिक्त स्थानक अपग्रेड करण्यासाठी योजना बनवण्यात येत आहे. लोकल ट्रेन सेवांची वारंवारता वाढवण्यासाठी ग्रेटर मुंबई क्षेत्रात आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम लागू करण्यात येतील. यात कवच 5.0चादेखील समावेश आहे.
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ (एमआरव्हीसी) पुढील दोन दशकांमध्ये होणारा मुंबईचा विस्तार आणि प्रवाशांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मुंबई शहरी परिवहन प्रकल्प (एमयूटीपी)-४ तयार करत आहे. या प्रकल्पामध्ये नवीन कॉरिडॉर, विद्यमान मार्गांचा विस्तार, जलद आणि धीम्या लोकल ट्रेनसाठी स्वतंत्र ट्रॅक आणि उपनगरीय व मेल/एक्स्प्रेस वाहतुकीचे विभाजन याचा अभ्यास करण्यात येईल. तसंच, मुंबईच्या सर्वसमावेशक परिवहन अभ्यास (सीटीएस) 2021 मधील निष्कर्ष, तसेच मंजूर आणि प्रस्तावित परिवहन प्रकल्पांचा समावेश केला जाईल.
'मुंबई ३.०' संकल्पनेचे प्रमुख घटक असलेल्या नैना म्हणजेच नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया आणि कर्नाळा-साई-चिरनेर (KSC) या शहरी केंद्रांना जोडणारी सध्याची लोकल ट्रेन कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी एक अहवाल तयार करण्यात येईल. यात एमआरव्हीसी, मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे आणि राज्य सरकार यांच्या समन्वयातून प्रकल्पाचा तपशील निश्चित केला जाईल.
त्यानंतर सविस्तर अहवाल तयार केला जाई, या अहवालात प्रकल्पाचा खर्च आणि आर्थिक व्यवहार याचा आकडा असेल. याचे पहिले उद्दिष्ट्य 40 उपनगरीय स्थानक अपग्रेड करणे हे आहे. यात सध्या सुरू असलेल्या स्थानकांचा समावेश नसेल.
MUTP-4 नियोजनाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे 2030, 2035, 2040 या भविष्यातील उपनगरीय रेल्वे प्रवासी मागणीचा अंदाज लावणे. या अभ्यासात प्रवासी प्रवासाच्या पद्धतींपासून ते नवीन रेल्वे स्थानकांच्या बांधकामापर्यंतच्या विविध पैलूंचा समावेश असेल.
मुंबईतील प्रवासी संख्या लक्षात घेता. या प्रकल्पांतर्गत लोकल ट्रेन सेवा वाढवणे आणि गाड्यांमधील अंतर कमी करण्यासाठी प्रणाली अद्ययावत करण्याचा विचार केला जाईल. यामध्ये अत्याधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली (जसे की कवच 5.0) बसवणे, गाड्या उभ्या करण्यासाठी अतिरिक्त ट्रॅक टाकणे आणि देखभाल सुविधांचा विस्तार करणे यांचा समावेश आहे.