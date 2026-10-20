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‘रामराज्य संपवून ‘रावणराज्य’ सुरू असल्याने...', ठाकरेंच्या शिवसेनेचा दसरा मेळाव्याआधीच हल्लाबोल; 'सत्तेतील रावणांचा...'

"कर्जाच्या ओझ्यामुळे घरादारांवर बँकांची जप्ती सुरू आहे व मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पाच हजारांची उचल देऊन ‘‘आनंद साजरा करा’’ अशी बळीराजाची चेष्टाच केली आहे, असा टोला ठाकरेंच्या शिवसेनेनं लगावला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 20, 2026, 06:40 AM IST|Updated: Oct 20, 2026, 06:40 AM IST
‘रामराज्य संपवून ‘रावणराज्य’ सुरू असल्याने...', ठाकरेंच्या शिवसेनेचा दसरा मेळाव्याआधीच हल्लाबोल; 'सत्तेतील रावणांचा...'
Image Credit: ठाकरेंच्या शिवसेनेचा हल्लाबोल (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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