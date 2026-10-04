'हा लढा जात-पात, धर्माचा नाही तर देशाच्या स्वातंत्र्याचा'- उद्धव ठाकरे

Uddhav Thackeray : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे निवडणूक आयोगात सुरु असलेल्या मनमानी कारभाराविरोधात ठाकरे बंधूंच्या नेतृत्वात मुंबईत विरोधी पक्षांनी मोर्चा काढला होता. कोणत्याही पक्षाच्या झेंड्याखाली नाही तर निवडणूक आयोगात सुरु असलेल्या मनमानी कारभाराविरोधात हा मोर्चा काढण्यात आलेला, ज्यात विविध पक्षाचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि सामान्य नागरिक सुद्धा सहभागी झालेले. या मोर्चात शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी भाषण केलं. यावेळी शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे हे सरकारवर गरजले. तसेच हा लढा जात- पात, धर्माचा किंवा पक्षाचा नाही तर देशाच्या स्वातंत्र्याचा हा लढा आहे असं तयांनी सांगितलं.
मुंबईत रविवार 4 ऑक्टोबर रोजी ज्ञानेश कुमार हे निवडणूक आयोगात सुरु असलेल्या मनमानी कारभाराविरोधात सर्वपक्षीय मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चाच्या अंती शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणाले की, 'आपण हा जो लढा उभारलाय तो जात पात धर्माचा किंवा पक्षाचा नाही तर देशाच्या स्वातंत्र्याचा हा लढा आहे. जेव्हा पंतप्रधान मोदींचं 2014 मध्ये पहिल्यांदा सरकार आलं त्यानंतर त्यांनी मेक इन इंडियाची घोषणा केली. मात्र मेक इन इंडियाच्या नावाखाली जर तुम्ही हुकूमशाह बनत असाल तर तुमची हुकूमशाही आम्ही गाडून टाकल्याशिवाय राहणार नाही', असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले की, 'राज ठाकरेंनी भाषणात सांगितलं आपल्या राज्यातील दोन कोटी मतदार वगळले गेलेत. संपूर्ण देशात एकूण किती मतदार वगळले गेले आहेत, तुम्हाला माहितीय का? अख्खा देशात अचानक 13 कोटी मतदार वगळून टाकले आहेत. 13 कोटी म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लोकसंख्या यांनी देशातील मतदार यादीतून वगळून टाकली आहे. बंगालमध्ये 30 लाख आणि तामिळनाडूमध्ये 70 लाख वगळले आहेत. विशेष म्हणजे बंगालमध्ये जे मतदार वगळले'.
उद्धव ठाकरेंनी निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीवर प्रश्न उपस्थित करताना विचारलं की, 'निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक थेट कशी होते? त्यांनी यातून सर न्यायधीश काढून ठाकले, विरोधी पक्षनेता, पंतप्रधान म्हणतील तो मंत्री टाकला तो मंत्री कोण तर अमित शाह. ज्ञानेश कुमारची नेमकुं ही पक्षपाती पणाने केली. जे इथले स्थानिक पातळीवर वैध अवैध पातळीवर ठरवण्याचा अधिकार दिल्लीत आहे. बीएलओ वगैरे जाणार. ते ज्ञानेश कुमार ठरवणार? देश काय ज्ञानेश कुमारांच्या बापाचा आहे. एक गोष्ट लक्षात घ्या, ज्ञानेश कुमारांची नेमणूक पक्षपातीपणाने केली आहे. ज्ञानेश कुमार उद्या निवृत्त झाले तरीही त्यांच्या वर कोणतीही कारवाई होणार नाही. ही कोणती लोकशाही आहे?'