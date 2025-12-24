ना मोठा नेता, ना कार्यकर्ता 'या' एका व्यक्तीने उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांना एकत्र आणले; या व्यक्तीचे नाव जाणून शॉक व्हाल

Raj Thackeray And Uddhav Thackeray Alliance Shivsena MNS : महाराष्ट्रात मोठी राजकीय घडामोड घडली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेल्या ठाकरे बंधूंच्या युतीची घोषणा अखेर झाली आहे. मुंबईतील पत्रकार परिषद घेत दोन्ही पक्षांच्या युतीची घोषणा केली. ठाकरे बंधूंच्या या घोषणेमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे समीकरण बदलणार आहे. ना मोठा नेता, ना कार्यकर्ता 'या' एका व्यक्तीने उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांना एकत्र आणले आहे. जाणून घेऊया हा व्यक्ती होण आहे.
मागील काही महिन्यांपासून माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या मनोमिलनाच्या चर्चा सुरु होत्या. मनसे आणि शिवसेना ठाकरे गटाकडून युतीसंदर्भात सकारात्मक प्रतिसाद मिळत होता. त्यामुळे ठाकरे बंधूंचं मनोमिलन होणार असी अटकळ बांधली जात होती. ठाकरे बंधूंच्या मनोमिलनासाठी नातेवाईकांचे प्रयत्न सुरु असल्याचे बोलले जात होते.
गणेशोत्सवाच्या निमित्तानं ठाकरे कुटुंब एका फ्रेममध्ये पाहायला मिळालं. राज ठाकरेंच्या घरी गणपतीसाठी उद्धव ठाकरे सहकुटुंब शिवतीर्थ या निवासस्थानी आलं होतं. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंच्या कुटुंबानं जिथं फोटो काढले ती जागाही अगदी अचूक निवडली होती. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंनी जिथं कौटुंबीक फोटो काढला तिथं मागं भिंतीवर प्रबोधनकार ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरे, श्रीकांत ठाकरे यांच्या तसबिरी होत्या. त्या तसबिरींसमोर ठाकरे कुटुंबाच्या तीन पिढ्या उभ्या होत्या. या फोटोत अमित ठाकरे आणि आदित्य ठाकरेही आहेत. शिवाय राज ठाकरे यांच्या मातोश्रीही पाहायला मिळतात. रश्मी ठाकरे आणि शर्मिला ठाकरेंच्या चेह-यावरचे आनंदी भाव खूप राज आणि उद्धव ठाकरेंचे मामा चंदूमामाही फोटोत आहेत. राज ठाकरेंच्या भगिनी आणि त्यांची मुलं राज ठाकरेंचे व्याही आणि अमित ठाकरेंचे सासरे डॉक्टर संजय़ बोरुडे आणि सासूही दिसतात. या फोटोमध्ये दिसणारे चंदूमामा हे राज ठाकरे आणि उद्ध ठाकरे यांच्या युतीचे शिल्पकार आहेत.
दोन्ही बंधूंकडून युतीसाठी सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असताना ठाकरेंचे मामा चंदूकांत वैद्य यांनी लवकरच गोड बातमी मिळणार असल्याचं सांगितले होते. त्यामुळे लवकरच उद्धव आणि राज ठाकरेंची युती होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळताहेत. गेली अनेक वर्ष राज आणि उध्दव ठाकरेंनी एकत्र यावं यासाठी प्रयत्न करत असल्याचं चंदू मामा यांनी म्हटलं होते. चंदू वैद्य हे ठाकरे बंधूंचे सख्खे मामा आहेत. याच चंदूमामांनी दोन्ही भावांना एकत्र आणले आहे. चंदूमामा यांनी दोन्ही भाऊ एकत्र आल्याचा खूप जास्त आनंद झाल्याची प्रतिक्रिया दिली. यामुळे दोन्ही पक्षाची ताकद वाढणार आहे. मराठी माणसाला याचा फायदा होईल असे चंदूमामा म्हणाले.