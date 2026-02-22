English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
ठाकरे बंधूंच्या युतीत मिठाचा खडा?, संजय राऊतांनी दिलेल्या उत्तराची का होतेय चर्चा?

Sanjay Raut:  राज्यसभेच्या जागेवर पहिला अधिकार आमचाच आहे. मविआत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून आमचा अधिकार असल्याची भूमिका खासदार संजय राऊतांनी मांडलीय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 22, 2026, 11:57 AM IST
ठाकरे बंधूंच्या युतीत मिठाचा खडा?, संजय राऊतांनी दिलेल्या उत्तराची का होतेय चर्चा?
संजय राऊत

Sanjay Raut: विरोधी पक्षनेतेपदाच्या मुद्द्यावरुन संजय राऊतांनी सरकारवर टीका केलीय. सरकारकडून लोकशाहीची गळचेपी सुरू आहे. सत्ताधा-यांना विरोधी पक्षनेताच नकोय. पण विरोधी पक्षनेता नसणे लोकशाहीला कलंक आहे. सरकार जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप संजय राऊतांनी केलाय. मविआने भास्कर जाधवांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केल्याचेही संजय राऊत म्हणाले.  

राज्यसभेवरून मविआत धुसफूस सुरूच आहे. राज्यसभेच्या जागेवर पहिला अधिकार आमचाच आहे. मविआत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून आमचा अधिकार असल्याची भूमिका खासदार संजय राऊतांनी मांडलीय. शरद पवारांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ असे राऊत म्हणाले. दरम्यान काल आदित्य ठाकरेंनीही आपला पक्ष राज्यसभेसाठी आग्रही असल्याचं सूचक ट्विट केलं होतं. त्यातच शरद पवारांच्या राज्यसभेसाठी राष्ट्रवादी SP आग्रही असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आता राज्यसभेवरून मविआत संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.

स्विकृत नगरसेवकांवरून ठाकरे बंधूंच्या युतीत मिठाचा खडा पडलाय का? असा प्रश्न संजय राऊतांना विचारण्यात आला. या प्रश्नावर संजय राऊतांनी बोलणं टाळलंय. पत्रकार परिषदेरम्यान याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर संजय राऊतांनी थेट 'नो कमेंट', अशी प्रतिक्रिया दिलीये.युतीत अलबेल नसल्याच्या प्रश्नावर त्यांनी मौन बाळगलं. तसेच बोलणं टळलं.

राहुल नार्वेकरांवर टीका 

यावेळी संजय राऊतांचा राहुल नार्वेकरांवर घणाघात पाहायला मिळाला.  नार्वेकर मनमानी कारभार करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. 'विधानसभा अध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणावा, असे म्हणत राऊतांकडून नार्वेकरांचा भंपक माणूस असा उल्लेख करण्यात आला.  

'माफी नाही खेद व्यक्त केला'

'मी दादा भुसेंची माफी मागितली नाही, तर खेद व्यक्त केला' असं स्पष्टीकरण संजय राऊत यांनी दादा भुसे मानहानी प्रकरणावर दिलंय...यावेळी त्यांनी हा खटला अद्वय हिरेंचा असून त्यावर भाष्य केल्याचंही म्हटलंय.गिरणा सहकारी साखर कारखान्यात 178 कोटींचा शेअर्स घोटाळा झाल्याचा आरोप राऊत यांनी केला होता. राऊतांच्या आरोपांनंतर मंत्री भुसे यांनी मालेगावच्या अतिरिक्त मुख्य न्यायादंडाधिकाऱ्यांकडे अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल केला होता... या खटल्यावरील सुनावणीत राऊतांनी खटल्याबाबत माफी मागितली होती.. दादा भुसे आणि संजय राऊत एकत्रितपणे कोर्टात हजर झाले आणि भुसे यांनी खटला मागे घेतल्याने संजय राऊतांना दिलासा मिळाला.

